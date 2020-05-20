【口罩供應】香港品牌WAO本一開放口罩預售登記　30片家庭裝售90元

▲ WAO本一正開放口罩預購登記，首5000名登記用戶，可率先於5月30及31日優先購買口罩。

香港再有本土口罩即發售。港產口罩品牌「WAO本一」現時已開放首批口罩預講登記，WAO本一指，首5000名登記用戶，可率先於5月30及31日優先購買口罩，凡購買2盒或以上的家庭裝30片，可獲贈便攜裝（7片）乙份。WAO本一於6月1日將正式開售醫療級口罩，30片（獨立包裝）家庭裝每盒售90元，限量版會附送海綿耳托或口罩暫存夾，另外，7片裝每包售23元。

登記連結：https：//www.wao.hk/my-account/

WAO本一於大埔設置生產廠房，口罩為一次性三層過濾防護口罩，標準達 ASTM Level 1，PFE、 BFE口罩過濾效能達到95%。第二批預計於6月尾開售，屆時更會取得ASTM Level 2驗證，及VFE口罩過濾效能達到99%。

WAO本一表示，成功訂購口罩以及付款後，將WAO.HK將發出訂單確認電郵，附有運輸追蹤碼，方便隨時查詢運輸狀態，口罩會在14天內發貨。產品將於發出後2至7個工作天內抵達送貨地址或指定順豐站，支付運費後便成功取貨。

相關文章：【口罩供應】口罩哪裡買 一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）

【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask升級 70元可擁ASTM Level 2口罩

【新世界口罩】新世界首批口罩下周一免費拍卡提取 5秒掃瞄QR Code取口罩