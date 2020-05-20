【港股追蹤】有隻大藍籌唔生性 今個月跌逾1成

恒指本月至今牛皮靠穩，以今日（20日）收市24399點計，月內至今微跌1%，不過有隻重磅藍籌同期表現差強人意，所講的就係中國移動（00941），股價今日再跌1.8%，收報55.45元，跌至4月份至今新低，單計5月份，跌幅達10.5%，遠遠跑輸大市。

公司最新公布，4月份移動客戶總數9.47億戶，單月淨增43.2萬戶，數字屬近年新低，計及年初有大量用戶流失下，今年以來累計淨流失客戶總數，達355萬戶；期內4G客戶達7.54億戶，淨增加177.2萬戶，遠較3月份658.3萬戶為低；5G套餐客戶則淨增長1,202.2萬戶，至4,374.5萬戶，集團董事長楊杰3月份曾指今年5G上客量目標為7,000萬戶，到上周另一名管理層，集團副總經理簡勤表示，公司力爭年底前實現5G用戶突破1億。

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雖然5G上客量增長理想，惟期內淨增長客戶人數低，或反映疫情後經濟景氣度仍未完全恢復。股份下周一（25日）將除淨末期息，往往除息前股價都會有支持，但中移動續下挫至近期新低，顯示市場對其信心一般。

現價已跌至3月下旬上升裂口底部，約未能守住55元支持位的話，股價或有機會下試52元水平。

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