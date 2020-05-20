【港股追蹤】聯想業績超預期　瑞信摩通齊齊唱好

聯想集團（00992）公布2019/20年度業績，在疫情帶動在家工作潮流下，個人電腦等產品需求急增，純利按年增長12%，瑞信及摩通發表報告均指業績勝預期，摩通更給予7元的目標價。

截至今年3月底止，聯想收入507.1億元（美元，下同），按年微跌1%；純利6.65億元，按年升12%。派每股末期息21.5港仙，去年派21.8港仙。

聯想集團表示，儘管面臨疫情挑戰，由於個人電腦及智能設備業務的銷售組合的變更，去年度毛利率按年增長了2.1個百分點至16.5%。年內個人電腦和智能設備業務營業額按年增長3.6%，達到創紀錄的398.6億元，佔集團總營業額的79%；除稅前溢利按年增長了18%，達到23.45億元。

摩通報告指，聯想在2020財年第四季（今年1至3月）的盈利強勁，業績表現勝預期，稅前盈利錄得7,700萬元，勝過該行預期的3,200萬元，主因個人電腦及智能設備(PCSD)業務有良好盈利，抵銷手機及伺服器業務的虧損擴大。該行維持對聯想集團的「增持」評級及目標價7元。

瑞信亦指，該行原預測聯想第四季盈利僅錄得1,200萬元，結果遠超預期，收入、毛利率等各項指標亦勝預期。該行給予聯想「中性」評級，目標價4.5元。

