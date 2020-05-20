  • 27°C
香港時間 : 2020520日 (三) 18:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【內銀展望】安永︰首季資產質素未見大幅惡化 加快轉型應對挑戰

金融經濟 16:55 2020/05/20

分享：

安永亞太區金融服務部審計主管合夥人蔡鑑昌指出， 內銀要加快轉型應對挑戰。

會計師行安永發表《中國上市銀行2019年回顧及未來展望暨2020年一季度業績概覽》，安永大中華區金融服務的銀行及資本市場主管合伙人梁成傑表示，雖然新冠疫情令首季度經濟受挫，但在政策支持下，暫未見內地銀行資產質素大幅惡化，未來則要持續觀察。

梁成傑表示，內地銀行於首季度對企業貸款提供了一定程度的寬限，不良資產亦未見惡化。安永亞太區金融服務部審計主管合夥人蔡鑑昌亦解釋，不良資產形成有一個過程，未必會即時反映。他又指，內地當局在疫情期間，對於銀行如何合理地給予企業寬限亦有充足指引，但過份的寬鬆亦有機會變成「掩蓋不良資產」。

梁成傑又表示，內地今日未有就LPR作進一步調整，是利好訊號。因為這亦反映出復工復市情況理想，暫時無必要更大幅度減息推動經濟。他又表示，LPR再下調對銀行而言是好事，因為會導致息差收窄，不利於銀行盈利表現。

對於內銀未來展望方面，蔡鑑昌認為，目前環境下，內銀面臨息差收窄的困擾。他坦言︰「如果甚麼都不做，今年（內地銀行）有好大挑戰。」他建議要作出適的轉型，包括針對中國龐大的消費市場，加大零售業務投入；推動數碼化轉型、普惠金融等。

安永統計發現，去年上市內銀盈利增長平均為7.3%，增速依然維持穩定；而今年首季增長則減少至5.3%。

相關文章︰【內銀展望】內銀首季業績合格 但「至暗時刻」仍未到來？

羅兵咸永道︰內銀不良貸款率升幅有限 料首季撥備不及國外

疫情 國有內銀股 中小內銀股 會計 金融 安永
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元
【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元
【限聚令】限聚令延長至6月4日、4類場所停業多一周　復課不改
【限聚令】限聚令延長至6月4日、4類場所停業多一周　復課不改
【恒指夜期】恒指夜期跌57點　騰訊ADR跌阿里巴巴ADR升（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期跌57點　騰訊ADR跌阿里巴巴ADR升（不斷更新）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
揭美國退休基金持倉20大中資股　若全數沽出料港股最傷
揭美國退休基金持倉20大中資股　若全數沽出料港股最傷
【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？
【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？