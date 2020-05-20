【內銀展望】安永︰首季資產質素未見大幅惡化 加快轉型應對挑戰

▲ 安永亞太區金融服務部審計主管合夥人蔡鑑昌指出， 內銀要加快轉型應對挑戰。

會計師行安永發表《中國上市銀行2019年回顧及未來展望暨2020年一季度業績概覽》，安永大中華區金融服務的銀行及資本市場主管合伙人梁成傑表示，雖然新冠疫情令首季度經濟受挫，但在政策支持下，暫未見內地銀行資產質素大幅惡化，未來則要持續觀察。

梁成傑表示，內地銀行於首季度對企業貸款提供了一定程度的寬限，不良資產亦未見惡化。安永亞太區金融服務部審計主管合夥人蔡鑑昌亦解釋，不良資產形成有一個過程，未必會即時反映。他又指，內地當局在疫情期間，對於銀行如何合理地給予企業寬限亦有充足指引，但過份的寬鬆亦有機會變成「掩蓋不良資產」。

梁成傑又表示，內地今日未有就LPR作進一步調整，是利好訊號。因為這亦反映出復工復市情況理想，暫時無必要更大幅度減息推動經濟。他又表示，LPR再下調對銀行而言是好事，因為會導致息差收窄，不利於銀行盈利表現。

對於內銀未來展望方面，蔡鑑昌認為，目前環境下，內銀面臨息差收窄的困擾。他坦言︰「如果甚麼都不做，今年（內地銀行）有好大挑戰。」他建議要作出適的轉型，包括針對中國龐大的消費市場，加大零售業務投入；推動數碼化轉型、普惠金融等。

安永統計發現，去年上市內銀盈利增長平均為7.3%，增速依然維持穩定；而今年首季增長則減少至5.3%。

相關文章︰【內銀展望】內銀首季業績合格 但「至暗時刻」仍未到來？

羅兵咸永道︰內銀不良貸款率升幅有限 料首季撥備不及國外