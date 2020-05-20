【遙距營商計劃】港商現可申請D-Biz　截至19日累計有1427宗申請

▲ D-Biz計劃秘書處表示，截至19日下午6時，透過網上系統收到779宗資助申請，累計收到1427宗申請。

遙距營商計劃（D-Biz）於本月18日起接受網上申請，以支援企業在疫情期間，採用資訊科技方案，開拓遙距業務。D-Biz計劃秘書處表示，截至19日下午6時，透過網上系統收到779宗資助申請，累計收到1427宗申請。

【遙距營商計劃】D-Biz助港商「疫」市攻網銷 4步驟完成申請程序（附申請教學）

該計劃涵蓋12個範疇、只要是有助於遙距營商的科技應用，不論是設置網店(online stores)、進行網上營銷(e-marketing)、強化網絡安全(cybersecurity)、或是方便在家工作的遙距文件管理系統(remote document management)、遙距團隊管理(remote team management)、網上會議(virtual meeting)等，購買和採用科技方案及相關培訓的開支，都適用於資助範圍。每個資訊科技方案連同僱員的培訓開支的資助額最高為10萬港元（相關培訓開支的資助上限為資訊科技方案開支的10%），而每間企業可獲最高30萬港元總額資助，進行為期最長六個月的資助項目。申請獲批後，企業可獲發放30%的資助金額。當項目完成及證明文件獲接納後，企業可獲發放餘下資助金額。



計劃只限網上、並只經生產力促進局的官網申請。局方強調，現時以最簡易的申請程序幫助港商開拓網上的銷售、宣傳等服務。

【遙距營商計劃】一文看清申請D-Biz程序 30萬元資助不容錯過（不斷更新）

【遙距營商計劃】D-Biz資助申請指南出爐 3大「中伏位」逐個捉！

責任編輯：蘇穎琪