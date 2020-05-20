臨簽約前縮沙　一個多月後入市俾多40萬

雖然失業率持續上升，加上經濟前景暗淡，惟近期樓價回升，各區屋苑屢錄高價成交，買家又重現「遲買更貴」心態。中原地產潘鈺恒說，元朗尚悅2座中層G室，實用面積423平方呎，兩房間隔，剛以580萬元易手，實用呎價13,712元。

代理續說，今年3月，該買家看中同屋苑另一伙兩房單位，惟當時擔心樓市前景未明，終於簽約前一刻棄買。不過，一個多月後，買家見樓價止跌回升，不敢遲疑，並購入上址。

雖然買家再現「遲買更貴」心態，惟以上車屋苑為主，即樓價1,000萬元以下，皆因可受惠新按保計劃，承造高成數按揭。事實上，早前部分投行已轉軚看好樓市，其中花旗更指，樓價或於上月見底，預計積壓已久的購買力，將於本月釋放，帶動整體成交回升。若看近期市況，花旗預測正確，若終如花旗所料，到今年底，樓價升5%至10%。

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