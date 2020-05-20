  • 27°C
香港時間 : 2020520日 (三) 18:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

臨簽約前縮沙　一個多月後入市俾多40萬

股樓投資 17:26 2020/05/20

分享：

雖然失業率持續上升，加上經濟前景暗淡，惟近期樓價回升，各區屋苑屢錄高價成交，買家又重現「遲買更貴」心態。中原地產潘鈺恒說，元朗尚悅2座中層G室，實用面積423平方呎，兩房間隔，剛以580萬元易手，實用呎價13,712元。

代理續說，今年3月，買家看中同屋苑另一伙兩房單位，惟當時擔心樓市前景未明，終於簽約前一刻棄買。不過，一個多月後，買家見樓價止跌回升，不敢遲疑，並購入上址。

雖然買家再現「遲買更貴」心態，惟以上車屋苑為主，即樓價1,000萬元以下，皆因可受惠新按保計劃，承造高成數按揭。事實上，早前部分投行已轉軚看好樓市，其中花旗更指，樓價或於上月見底，預計積壓已久的購買力，將於本月釋放，帶動整體成交回升。若看近期市況，花旗預測正確，若終如花旗所料，到今年底，樓價升5%至10%。

相關文章：【大行報告】花旗：樓價本月反彈　七大因素看好後市

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 http://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

二手市場 尚悅

上一篇文章

【除罩外遊】日本國家旅遊局送雙人來回機票

下一篇文章

【港股追蹤】聯想業績超預期　瑞信摩通齊齊唱好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

194票全票通過　世衛需獨立調查新冠疫情
194票全票通過　世衛需獨立調查新冠疫情
【慳錢大法】大震撼！　便利店22元10盒豆漿！！！（內附教學）（話資理）
【慳錢大法】大震撼！　便利店22元10盒豆漿！！！（內附教學）（話資理）
【海洋公園危機】若倒閉涉款高達100億元　劉鳴煒稱無Plan C
【海洋公園危機】若倒閉涉款高達100億元　劉鳴煒稱無Plan C
【趣話現象】平行時空還是集體失憶？　曼德拉效應是甚麼
【趣話現象】平行時空還是集體失憶？　曼德拉效應是甚麼
【退休收息攻略】11年前財務自由　「街坊股神」食息7大心得
【退休收息攻略】11年前財務自由　「街坊股神」食息7大心得
【遙距營商計劃】D-Biz資助申請指南出爐　3大「中伏位」逐個捉！
【遙距營商計劃】D-Biz資助申請指南出爐　3大「中伏位」逐個捉！