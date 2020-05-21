【安全漏洞】偽冒藍牙設備　瞄準蘋果、三星用戶攻擊！

▲ 據科技網站AppleInsider報道，有研究團隊披露了一項藍牙無線通訊協定中的新安全漏洞，指出任何符合標準的藍牙設備皆可能受到攻擊。

目前市面上有不少電子配件均有採用藍牙技術，並可連接至智能手機及手提電腦等。據科技網站AppleInsider報道，有研究團隊披露了一項藍牙無線通訊協定中的新安全漏洞，指出任何符合標準的藍牙設備皆可能受到攻擊。

瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）的研究人員表示，該項安全漏洞稱為偽冒藍牙攻擊(Bluetooth Impersonation Attacks，BIAS)，可以讓攻擊者欺騙現代藍牙設備，使其與偽裝成受信任的惡意設備進行配對，影響一系列使用藍牙的設備，包括蘋果的iPhone、iPad、MacBook。

報道指，當兩個設備透過藍牙配對時，將生成一個使設備連接在一起的長期連接密鑰，

而BIAS就是偽冒經過身分驗證並與對方設備曾配對過的其中一台設備，繞過建立安全連接期間的藍牙認證程序，並在無需事得知連接密鑰下，控制其他設備或從中竊取敏感資料。

研究人員總共測試 30 款主流消費電子產品，其中包括超過 28 種、不同的藍牙晶片，包括蘋果、三星、半導體公司Cypress、高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）及 CSR（Cambridge Silicon Radio），並對其進行 BIAS 攻擊，結果顯示，所有受測試的產品都容易受到 BIAS 攻擊。

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測試產品包括：蘋果 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 5S 及 iPhone 6、Macbook Pro 2017、iPad 2018，以及 Google Pixel 2、Pixel 3 等。

研究團隊於去年底向藍牙技術聯盟（Bluetooth SIG）披露事件後，該聯盟便開如著手制定解決方案並於日前宣布，更新了藍牙核心規範，防止強制降級至經典藍牙協議的BIAS偽冒攻擊。

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責任編輯：張寶燕