【不再加班！】三星特製滑鼠 一到下班時間便溜走

香港的工時一向偏長，打工仔經常都要加班，有些人更會自願加班，出現「唔捨得」 收工的情況。遇上「唔捨得」收工的同事，有時都會相當煩惱，當所有人都留守公司，你離開又有點不好意思。

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早前三星公司（SAMSUNG）為一個商業廣告打造了一款滑鼠，這款滑鼠備有時間計算功能，一到下班時間便會自動「離開」，讓員工必須停下手上工作，無論你是自願加班，還是被逼加班通通都要離開。

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上述廣告由創意行銷公司INNORED和韓國設計公司BKID合作，為「Samsung Card」的商業廣告特製了一款名為「Balance Mouse」的滑鼠，其實該滑鼠已不是第一次亮相，早於2018年的商業廣告已經出現過。

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