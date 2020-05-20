暑假機票需求回升 美航空公司見疫情轉機

▲ 美國多間航空公司表示，漸見訂單增長；航空公司亦靠減低航班乘客人數，又為乘客提供口罩，務求令旅客在旅遊旺季安心出行。

暑假將至，早前受全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴重衝擊的航空業，或迎來新轉機。美國多間航空公司表示，機票銷售漸見增長；航空公司亦靠減低航班乘客人數，又為乘客提供口罩，務求令旅客在旅遊旺季安心出行。

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美國西南航空（Southwest Airlines）宣布，預訂下月航班機位的數字有改善（“modest improvement”），計劃下月削減55%客運運力，每趟航班只會坐滿約4成。

受疫情中封關措施影響，西南航空5月業績較去年同期暴跌9成，客運運力亦下跌95%，預計下月業績將微升，跌幅收窄至約8成。消息帶動股價每股升2.2%，至每股 $27.69美元（約214.59港元）。

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聯合航空（United Airlines）周二（19日）表示，國內和國際航班在第二季的需求有適度改善（“a moderate improvement in demand”）。

航空公司表示，將7月較去年同期削減75%客運運力，比起計劃在5、6月削減的9成客運運力，算是稍微有進步。公司預計明年支出將減半，至20億美元，消息帶動股價下跌1.9%,收市報$23.68美元（約183.52港元）。

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達美航空 (Delta Air Lines)見疫情緩和，更有意在下月增加國際航班，如飛往上海等長途航班。

為令旅客安心出行，大部分航空公司選擇減少乘客人數，西南航空更表示，往後若有客人要求，會再度調低每班航班的乘客數量；大部分航空公司會提供口罩，要求乘客佩戴，但強調，機組人員不需強制乘客佩戴。

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記者：葉芷樺

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