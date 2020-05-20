【中澳貿易戰】澳洲議員倡限奶令 禁出口奶粉到中國

▲ 澳洲有國會議員倡議限奶令，對出口奶粉到中國實施管制。

澳洲倡議對新冠病毒疫情源頭展開獨立調查，中國旋即向澳洲大麥加徵80%關稅，中澳關係惡化之際，澳洲有國會議員倡議，對嬰兒配方奶粉出口中國實施管制，強調澳洲優先，宣稱要確保澳洲媽媽有足夠奶粉。

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立場右翼的澳洲單一民族黨（One Nation Party）國會議員Pauline Hanson，接受天空新聞（Sky News）訪問時指，當局應將運送奶粉到中國或任何其他地方的行為列為非法。

她促請澳洲政府優先照顧澳洲的母親及孩子，而非中國的。她聲稱中國透過購買公司、土地及物業，觸手已遍及澳洲。

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新冠疫情下，澳洲政界反華情緒高漲，不斷發表針對中國的言論，雙方的衝突漸由言語交鋒升級為貿易限制。中國澳洲是重要的貿易伙伴，一旦雙方爆發全面貿易戰，澳洲勢受重傷。

澳洲國會有聲音要求限奶令的消息，引起內地民眾關注，微博相關討論十分熱烈，網民對措施表示歡迎，樂觀地認為澳洲限奶令有助推進中國乳業發展。

澳洲稱獲各國支持疫情調查 中國大使館不滿：笑話

對於澳洲近日針對中方的連番舉措，如就疫情調查問題窮追不捨，中國駐澳洲大使成競業曾警告，中國人民或因此不買澳洲產品、不送子女澳洲留學，又批評澳洲操弄政治「小把戲」，中方只好奉陪。

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責任編輯：文青青

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