【新冠肺炎】英航空姐爆疫情下工作辛酸史　僅獲發紙口罩及手套

▲ 英國航空（British Airways）高級空姐Alex近日紀錄了一次由英國倫敦飛往香港的長途航班工作過程，揭露機艙服務員的辛酸史。

新冠肺炎疫情爆發後，嚴重衝擊全球民航業，多間航空公司為配合疫情都停飛停航，防止疫情爆發。不過事實上，現時仍有一群冒著生命危險的機艙服務員，在疫情下默默工作。

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近日英國旅遊網站The Points Guy發布了一篇文章，紀錄了英國航空（British Airways）高級空姐Alex在疫情下，由英國倫敦飛往香港的長途航班工作過程，揭露機艙服務員的辛酸史。

Alex提到，以往在上班前，都會檢查航班系統，了解航班的繁忙程度、有沒有特殊餐點要求以及有沒有需要特殊協助的乘客等。而現時在疫情下，航班載客量大減，乘客只有小貓幾隻，系統檢查能夠快速完成。但現時每次上班前，總會花上不少時間擔心飛行所帶來的風險，並會徹底檢查自己是否帶齊防疫裝備，如FFP等級口罩及面罩等。她又指，英航目前僅向機艙服務員提供紙質口罩、手套和消毒搓手液，其他防疫裝備必須自備。

擔心保護裝備不齊全 社交距離限制成工作阻礙

在登機前，過往空中服務員都必須到簡報室報到並進行飛行前簡報。Alex透露，現時考慮到社交距離規定，機組人員必須重新安排簡報方式，如僅分發簡報自行閱讀。她笑言，無論是機組人員或乘客，都會感受到緊張的感覺，「彷彿每個人都在擔心自己的保護裝備，準備得不夠充分。」

她認為，在飛機上要保持社交距離是最困難的事情。在過往飛行途中若出現安全帶標示，空中服務員就會遊走機艙，檢查乘客有否配戴安全帶，若遇到未有配戴的乘客，就會輕輕拍乘客的肩膀提醒。不過現時英航已設立規定限制，不允許任何接觸。所以Alex在是次飛行途中只能戴著手套和口罩，輕輕搖動乘客椅背，提醒乘客要繫上安全帶。

而是次飛到香港，亦令她眼界大開。「我相當震驚，香港居然已開始恢復正常，雖然大家都戴著口罩，但他們都幾乎像往常一樣生活。」

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責任編輯：曾曉汶