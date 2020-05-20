旺角曉珀三房　5年蝕120萬

雖然樓價有回升跡象，各區也見高價成交，惟市場同錄蝕讓過百萬元的個案。據土地註冊處資料顯示，旺角曉珀高層A室，實用面積793平方呎，三房間隔，本月以1,745萬元售出。值得留意的是，原業主於2015年，以1,770萬元購入單位，現帳面蝕25萬元，若連代理佣金、釐印費等開支計，料蝕逾120萬元。

灣仔壹環開放式戶 8年蝕百萬

此外，中原地產市務經理司徒榮華說，灣仔壹環高層B室，實用面積320平方呎，開放式間隔，去年10月，以890萬元放盤，及至5月，減價至820萬元，終以800萬元易手，實用呎價25,000元。據了解，原業主於2012年8月，以859萬元買入單位，持貨8年後易手，現帳面蝕約59萬元，若計及代理佣金、釐印費等開支，料蝕約100萬元。

若細看這類蝕讓成交，主要涉及大單位，叫價動輒過千萬，又或位於鬧市如灣仔、銅鑼灣等區的半新盤，即樓齡不夠10年。其實一切也與客源有關，一般來說，大單位需求較少，皆因樓價過千萬元的單位，未能承造高成數按揭，以上述曉珀為例，成交價高見1,770萬元，普遍市民難有足夠財力購買。相反，中小型單位則不同，皆因有上車客支持，故近期樓價率先回升。

以上述壹環為例，雖然單位實用面積只有320平方呎，惟成交價高見800萬元。若是上車戶，且有800萬元預算，相信他們會選擇到他區置業，購買面積較大的單位。更重要的是，這類港島半新盤當年以高溢價發售，本來水位不多。即使是旺市，也錄蝕讓成交。

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