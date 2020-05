美國下周重新載人上太空 NASA主管事前離奇辭職

▲ 美國載人航天計劃爆安全疑雲。美國下周重新載人上太空之際,NASA載人航天總監Doug Loverro離奇辭職

美國載人航天計劃爆安全疑雲。SpaceX準備下周首次發射2名美國太空總署(NASA)航天員問天,這會是穿梭機2011退役後,美國首次載人航天發射。不過,NASA載人航天工程主管事前突然辭職,並含糊地稱自己曾就風險評估犯錯,引起外界關注和猜測。

NASA載人航天總監洛韋羅(Doug Loverro)日前突然辭職,他上任至今僅僅6個月,事件引起各方關注。洛韋羅在致NASA員工電郵中提及,載人航天工程需要承受技術、政治和個人風險,判斷錯誤的話都會有後果:

「我今年較早前冒了這樣一個險,因為我覺得這對實現目標有必要。但是現在隨住時間過去,我顯然是犯了錯,而我必須獨自承擔後果。」

(I took such a risk earlier in the year because I judged it necessary to fulfill our mission. Now, over the balance of time, it is clear that I made a mistake in that choice for which I alone must bear the consequences.)

洛韋羅沒有交代自己犯了甚麼錯,或事件涉及甚麼具體項目,而他辭職時機可謂極其敏感。

美國民營航天企業SpaceX正準備,下周三(27日)執行公司首次載人航天發射,以載人版本龍飛船「示範2號」(Crew Dragon Demo-2),將2名NASA太空人送往國際太空站,令美國不再需要繼續依賴俄羅斯聯盟號飛船。

載人龍飛船今年初通過測試,但研發過程一波三折,去年曾在地面測試期間爆炸。

不過,洛韋羅所講錯誤據報與龍飛船項目無關。網媒Ars Technica報道,洛韋羅辭職,相信是因為NASA載人重返月球工程阿耳忒彌斯計劃(Artemis program,又稱月亮女神計劃)。

NASA 4月底從5家投標企業中,選出SpaceX、Blue Origin及Dynetics 3家,為阿耳忒彌斯計劃開發登月艙。

這相信是洛韋羅任內一項重要決定,洛韋羅前一任NASA載人航天主管Bill Gerstenmaier被指手腳太慢,而洛韋羅一直努力嘗試趕上2024年載人重返月球的時間目標。

NASA拒絕評論今次載人航天工程人事大地震。多名美國國會議員則表示嚴重關注事件。眾議院科技委員會主席Kendra Horn表示,委員會需要答案,暗示會查明事件來龍去脈。

