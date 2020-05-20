【Build 2020】微軟把握疫情機遇　瞄準醫療市場推專屬「醫療雲」

▲ 第一個產業專屬的雲端方案Microsoft Cloud for Healthcare登場，將以公開預覽版上線，提供6個月免費試用，今年秋天正式推出。

微軟（Microsoft）首次移師網上舉辦一年一度「Build（開發者大會）」，5月19日起連續兩日進行活動。微軟行政總裁Satya Nadella於簡介會中多番強調，新冠肺炎疫情橫掃全球，開發者的角色愈來愈重要，並宣布第一個產業專屬的雲端方案Microsoft Cloud for Healthcare登場，以公開預覽版上線，提供6個月免費試用，今年秋天正式推出。

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Satya Nadella表示，疫情衝擊下，很多企業都在尋找戰術解決方案，希望處理面臨的緊迫問題，包括遠程開發、遠程協作、遠程教育或遠程業務流程等。他強調：「This is the time.」，現時正正是需要大規模展開新舉措的時候，痛點是到底人們要學習什麼、如何回到「正常狀態」。

他續稱，微軟正於社會及商界中，扮演「重新想像」的角色，「我相信疫情後，我們不會沿用完全相同的工作流或業務流程，回應、恢復和重新想像（Response, Recovery and Re-imagining）是未來關鍵，這場危機使雲技術史無前例地重要，亦為微軟生態系統如Azure、Microsoft 365等，帶來巨大機遇。」

▲ 微軟行政總裁Satya Nadella相信，新冠肺炎疫情後，全球不會再沿用與以往相同的工作流或業務流程，「回應、恢復和重新想像」（Response, Recovery and Re-imagining）是未來關鍵。（直播截圖）

打響頭炮的產業專屬雲端方案，將是瞄準醫療市場的Microsoft Cloud for Healthcare，讓醫生遠端看診，制定詳細醫療計畫。同時，接入現有應用和平台的電子病歷，管理醫療設備和防護用品的使用量，以及協助醫院程式開發，大大提高醫療效率及改善病患溝通。目前視像會議軟件Microsoft Teams已新增Bookings App服務，方便醫護人員進行虛擬門診。

實際應用上，微軟表示，美國聖路加大學醫院系統（St. Luke’s University Health Network）原本完全沒有遙遠醫療經驗，但通過Teams每日能進行3000次遠端看診。西雅圖最大非營利機構Swedish Health Services，也藉此開發追蹤重要醫療用品的應用程式。

遠程協作平台Teams大升級 提升用戶體驗

此外，Microsoft Teams亦獲得升級，開發者可以透過Visual Studio、Visual Studio Code創建簡易的Team App，使軟件擁有更多互動方式，而用來向用戶發送通知信息的Teams Activity Feed API，亦將幫助開發者提升Teams的用戶體驗。

Satya Nadella又稱，原需兩年才能完成的數碼轉型工程，過去兩個月已達到，其中Microsoft Teams的使用量更激增，每日活躍用戶量高達7500萬人。

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責任編輯：姚慧儀