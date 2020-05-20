【價值鍾言】鍾記：投資要有自信　但不能自大

近日閱讀了霍華馬克斯（Howard Marks）最新一篇投資備忘錄《不確定性》（Uncertainty），主要論述預測的難度和局限性，以及過份信任預測的危害，「帶着恐懼投資」反而可以令投資者少犯錯誤。霍華馬克斯引述馬克吐温（Mark Twain）的說話，令我印象深刻------「不是你不知道的東西讓你陷入麻煩。讓你陷入麻煩的是你確信但並非如此的東西。」（It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so.）

在備忘錄裡面有類似「投資要有自信，但不能狂妄自大」意思的投資智慧，也為我帶來反思。

整體而言，閱畢這篇備忘錄，我有以下的領悟，想跟網友分享。

投資當然要有自信，否則很容易隨波逐流，人云易云，甚至猶疑不決。價值投資本質就是逆向思維，拒絕從眾。沒有獨立思考，很難做得到價值投資。

如何建立自信？投資前須要對股票的基本面（包括商業模式、競爭優勢、業務前景、財務狀況和現金流量、估值等）作出深入的研究和分析。投資者宜長期觀察和跟蹤企業及行業的資訊，不斷累積對公司及行業的認識。此外，堅持投資在自己能力圈範圍內的股票，不懂不買，自然可以增強自信心，減少犯錯的風險。

如何知道自己對某隻股票的認識和自信心是否足夠？我有個小測試。假如你對某隻股票做完基礎分析後，覺得是好公司，當買入機會出現時（股價低於內在價值），你是否有膽量和決斷力買入一定的數量（比如說佔個人股票投資組合5%的比重）？

但當投資自信過於膨脹，則有可能陷入過度自信，甚至狂妄自大的境地，投資者必須引以為戒。

當投資者過份自信及持有偏見的時候，心態和思想可能變得不夠開放，只聽取和接收跟自己投資主題相同的意見和訊息，對反對意見和訊息會充耳不聞，這是行為經濟學所說的「確認偏誤」（Confirmation Bias）行為。

在投資的過程中，過份自信、固執及持有偏見是非常危險的，因為投資者也許未能看見自己投資思路的盲點。當投資者信心滿滿，誤以為某項投資未來的走向一定會跟自己的看法一致時，於是重鎚出擊，甚至孤注一擲，但卻忽略了市場存在的不確定性或變數等風險因素，便有可能招致重大損失。

要避免掉進「傲慢與偏見」的陷阱，投資者宜經常帶著小心審慎的態度，注意風險，時刻反思自己的投資思路哪兒有可能會出錯的地方。當發現自己當初對公司的研究不足，甚至是錯誤；或者當初買入某隻股票的原因已經不再成立；又或者公司的基本面惡化時，便須要拋開以往的過度自信，勇於承認錯誤，檢討一下是否需要沽出或減持。

經常聽到投資老前輩說：「股市專收『叻仔』。」我想這句說話是用來警醒投資者不要自以為是，自作聰明，目空一切，總以為自己一定是對的，否則只會輸得一敗塗地。

投資和做人一樣，須要保持一夥謙卑的心，切勿狂妄自大呢！