【價值鍾言】鍾記：投資要有自信　但不能自大

近日閱讀了霍華馬克斯(Howard Marks)最新一篇投資備忘錄《不確定性》(Uncertainty),主要論述預測的難度和局限性,以及過份信任預測的危害,「帶着恐懼投資」反而可以令投資者少犯錯誤。霍華馬克斯引述馬克吐温(Mark Twain)的說話,令我印象深刻------「不是你不知道的東西讓你陷入麻煩。讓你陷入麻煩的是你確信但並非如此的東西。」(It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so.)

在備忘錄裡面有類似「投資要有自信,但不能狂妄自大」意思的投資智慧,也為我帶來反思。

整體而言,閱畢這篇備忘錄,我有以下的領悟,想跟網友分享。

投資當然要有自信,否則很容易隨波逐流,人云易云,甚至猶疑不決。價值投資本質就是逆向思維,拒絕從眾。沒有獨立思考,很難做得到價值投資。

如何建立自信?投資前須要對股票的基本面(包括商業模式、競爭優勢、業務前景、財務狀況和現金流量、估值等)作出深入的研究和分析。投資者宜長期觀察和跟蹤企業及行業的資訊,不斷累積對公司及行業的認識。此外,堅持投資在自己能力圈範圍內的股票,不懂不買,自然可以增強自信心,減少犯錯的風險。

如何知道自己對某隻股票的認識和自信心是否足夠?我有個小測試。假如你對某隻股票做完基礎分析後,覺得是好公司,當買入機會出現時(股價低於內在價值),你是否有膽量和決斷力買入一定的數量(比如說佔個人股票投資組合5%的比重)?

但當投資自信過於膨脹,則有可能陷入過度自信,甚至狂妄自大的境地,投資者必須引以為戒。

當投資者過份自信及持有偏見的時候,心態和思想可能變得不夠開放,只聽取和接收跟自己投資主題相同的意見和訊息,對反對意見和訊息會充耳不聞,這是行為經濟學所說的「確認偏誤」(Confirmation Bias)行為。

在投資的過程中,過份自信、固執及持有偏見是非常危險的,因為投資者也許未能看見自己投資思路的盲點。當投資者信心滿滿,誤以為某項投資未來的走向一定會跟自己的看法一致時,於是重鎚出擊,甚至孤注一擲,但卻忽略了市場存在的不確定性或變數等風險因素,便有可能招致重大損失。

要避免掉進「傲慢與偏見」的陷阱,投資者宜經常帶著小心審慎的態度,注意風險,時刻反思自己的投資思路哪兒有可能會出錯的地方。當發現自己當初對公司的研究不足,甚至是錯誤;或者當初買入某隻股票的原因已經不再成立;又或者公司的基本面惡化時,便須要拋開以往的過度自信,勇於承認錯誤,檢討一下是否需要沽出或減持。

經常聽到投資老前輩說:「股市專收『叻仔』。」我想這句說話是用來警醒投資者不要自以為是,自作聰明,目空一切,總以為自己一定是對的,否則只會輸得一敗塗地。

投資和做人一樣,須要保持一夥謙卑的心,切勿狂妄自大呢!