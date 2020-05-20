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【電商大戰】Facebook進軍電商　朱克伯格宣布推Shop線上服務

環球政經 15:00 2020/05/20

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Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）宣布推出Facebook Shops服務。企業可以在Facebook和Instagram平台上開設在線商店，設置產品列表，然後可通過WhatsApp、Facebook Messenger與客戶進行溝通，然後確定所選商品後，就能夠直接在應用內進行結帳，整個過程只需在Facebook和旗下平台完成。消息傳出後，Facebook股價升近3.1%。

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朱克伯格在帖文中指，電商對小企業愈來愈重要，尤其在新冠疫情後，人們都只留在家中，也有很多人失去工作，而他在過去數個月正與團隊籌備Facebook Shops，有見疫情仍然嚴重，便加快推出來協助中小企。

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他又指，現時他正與Shopify、Big commerce、Woo Commerce、Channel Advisor、CedCommerce、Cafe24、Tienda Nude及Feedonomics等製作網店的企業合作，令中小企可以將Facebook Shop與它們的網店整合。

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撰文 : 國際組

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