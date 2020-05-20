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【WFH】永明金融︰逾7成打工仔認為疫情過後 可繼續在家工作安排

金融經濟 14:53 2020/05/20

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永明金融首席市務及數碼策略總監馮婉欣表示，多數打工仔對在家工作安排反應正面。

永明金融發布香港打工仔職場健康調查結果。調查發現，疫情下62%打工仔於疫情期間曾在家工作，大部分受訪者認為疫情完結後應繼續彈性工作安排，此反應正面。

在曾經在家工作的打工仔當中，84%表示更能騰出時間做私人事務、81%稱精神更輕鬆愉快、69%表示因此與同住家人關係變好。永明金融首席市務及數碼策略總監馮婉欣，打工仔普遍對在家工作反應正面，此模式有望在疫情過後成為新常態。

調查結果顯示，大部分受訪者認為疫情完結後應繼續彈性工作安排，包括在家工作成為恒常（73%）、每日彈性上班時間（83%）、以及每周彈性上班工時（77%）。

逾6成受訪者指出對公司的人力資源政策感到滿意或非常滿意，過半數受訪者對公司的歸屬感提升。63%受訪者評價自己目前的心情為快樂或非常快樂，逾7成人以健康為未來5年的首要人生目標。

該調查由永明委托YouGov於今年4月29日至5月6日進行， 透過網上問卷訪問810名年齡介乎18至64歲於辦公室工作的在職人士。

另外，保監局此前放寬遙距銷售產品規定，馮婉欣指，遙距銷售服務推出以來反應不俗，合乎公司預期，未來可能會在配合保監局政策前提下，繼續提供相關服務。

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疫情 人力資源 在家工作 彈性工作 永明金融

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