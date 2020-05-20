【新冠肺炎】疫情重擊經濟　環球企業未來取態更審慎

▲ 新冠肺炎疫情下，全球各行業皆受影響，當中最受威脅的要數餐飲、旅遊、航空業。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情仍然肆虐，中國內地、香港、台灣情況稍緩，美國、歐洲疫情仍在蔓延，而中東、非洲及南亞地區則開始進入嚴重狀態，環球經濟活動仍大受打擊，青年主席組織（YPO）近日發表第二份調查報告，了解新冠肺炎對環球會員領導的各行業影響，以及他們對未來經濟復甦的看法。

YPO第二份報告共訪問了全球109個國家及地區，共3535位企業高層，年齡介乎23至91歲，當中一半受訪者來自美國。報告顯示，有近8成半受訪者認為，對比2、3月時，疫情對企業的衝擊更嚴重。有11%受訪企業高層表示，企業正值生死存亡的彌留狀態，或有機會倒閉。

▲ 行業方面，逾4成受訪的酒店及餐飲業高層表示，公司存亡正受威脅，其次是航空業（30%），零售及批發（19%），及教育（19%），而疫情對電訊行業的影響則較小。（資料來源：YPO）

以區域而言，南亞地區企業比起北亞、東南亞、美國、澳洲及新西蘭的企業受到的打擊更加嚴重。行業方面，逾4成受訪的酒店及餐飲業高層表示，公司存亡正受威脅，其次是航空業（30%），零售及批發（19%），及教育（19%），而疫情對電訊行業的影響則較小。

更多公司預料 收入跌逾2成

報告中亦提到，來自食物及飲品、健康護理、電訊的受訪者高層表示，上月其生意有所改善，雖然如此，但仍然有超過一半來自以上公司的受訪者表示，生意額比一個月前有所下跌。而有超過9成來自酒店及餐飲業，82%汽車業，80%來自航空業的高層就認為，疫情對他們公司的衝擊巨大，影響亦愈益深遠。

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其次，64%受訪企業表示，疫情對公司收入影響將持續1年，43%受訪高層則預計，疫情令收入按年下跌將逾2成。比對3月YPO發表的第一份報告，受訪者似乎對收入預測更為悲觀，YPO上一份報告中，只有19%受訪者認為，疫情令公司收入下跌逾2成。

▲ 有超過9成來自酒店及餐飲業，82%汽車業，80%來自航空業的高層就認為，疫情對他們公司的衝擊巨大，影響亦愈益深遠。（法新社圖片）

此外，4分1受訪公司表示，未來1年內將削減逾2成人手。對比3月YPO發表的第一份報告，當時只有6%企業表示會削減2成人手，或反映企業對人手支出更謹慎，對企業未來情況更審慎。而在固定投資方面，35%受訪者表示，未來一年固定投資會大削逾2成。對比3月YPO報告，企業亦更謹慎，當時只有11%公司預計需要削減投資逾2成。

記者：李彥煒