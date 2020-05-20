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【就業寒冬】打工仔薪酬加幅僅1.3 % 八成求職者想轉行

環球政經 15:02 2020/05/20

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受疫情影響，本港市道持續低迷，就業情況相當不理想，令不少打工仔擔憂自身前途。根據早前政府統計處發表的最新勞動人口統計數字，比較1至3月及2月至4月期間的數字，失業率由4.2%升至5.2%，創超過10年來高位，但未達沙士高峰時的8.5%；就業不足率亦由2.1%，上升至3.1%，創超過15年來的高位。

相關文章：【新共產主義？】每周多領$4,660救濟金　美國人失業賺得多過就業

近八成求職者願轉行 零售及旅遊業從業員意欲最高

市道如此低迷，除了就業情況不樂觀之外，打工仔的薪酬水平也未如理想。根據求職網站 JobsDB剛發佈的薪酬調查報告顯示，今年打工仔平均加薪僅1.3%  近八成求職者萌生轉行念頭，尤其是最受影響的零售及旅遊從業員，上述兩個行業都有逾三成受訪者表示需要減薪。面對不明朗的經濟前景,76%的求職者對轉行持開放態度，當中從事酒店及旅遊（26%）丶客戶服務（20%）和綜合管理（20%）業務的受訪者最想轉行，顯示疫情大大打擊本港旅遊業，令不少業界人士萌生轉行念頭。而近八成想轉行的受訪者當中，有 27% 更表示正在尋找不同工種的職位；近兩成受訪者表示想轉行是因為「有感自身行業的工作前景每況愈下」。

相關文章：【香港經濟】最新失業率急升　未達沙士高峰8.5%

資訊科技相關行業加薪幅度最高

在衆多行業當中，資訊科技相關行業加薪幅度最高，按工種類別分類，從事「資訊科技」及「分析／策略」的僱員薪酬增長幅度最高，分別為6.1%和5.8%。其中「資訊科技」已連續數年高於平均加幅，反映相關行業依然發展迅速，對人才需求殷切。

投身兼職或自由職業市場以穩定收入來源

衆多不利數據出現，逆市下，打工仔又如何覓出路？調查發現有42%的求職者及25%的在職人士表示願意從事兼職或自由職業以填補收入的空窗期。數據反映不論是求職者或在職人士，兼職／自由職業市場都是他們在全職崗位供應大減的情況下的另一個出路。有見及此，求職者不妨考慮申請兼職以開拓收入來源，更可視之為轉換職場跑道的契機，乘機發掘事業新出路。JobsDB香港區行政總裁仇崑石指出：「近年slash身兼多職的工作方案漸受年輕人歡迎，一方面與他們喜歡嘗新及工作靈活度有關，另一方面年輕人亦可藉空閒時間繼續進修或學習。在疫市下，打工仔或需考慮以兼職或freelance去作為就業替補方案，以免讓事業空白期延長。」

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撰文 : 歐高榮

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