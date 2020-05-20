【網民熱話】深圳婦空置單位28年　上門收樓驚見陌生人住緊

世事無奇不有，買樓本該是人生大事，但竟然也會有人買完樓就「忘記」了，一掉空就是28年，近日上門「收樓」時才發現單位早已被陌生人鵲巢鳩佔。

事源是深圳的一位張女士，稱自己在1992年曾花33.2萬元（人民幣，下同，約36.2萬港元），買了深圳寶安華天花園一套144平米（約1550呎）的單位，多年來未有裝修便空置，亦未辦理房產證，單位現已升值至600萬元（約654萬港元），近日張女士想起這個單位，便找親戚幫忙上門看看，不料卻發現單位竟已經裝修好並有人居住。

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單位現住戶聲稱，由2001年起入住單位，涉事單位是父親從他人手上購買，但也一直沒有辦理房產證，目前未能聯繫上賣家，父親亦受此事「生氣」到要入院。而管理屋苑的職員指，只知道涉事住戶一直有繳交水電費、物業費；有居民則表示，現有住戶並不是業主，是撬鎖自行搬入去的。

有內地律師指，若單位屬張女所擁有，現住戶就涉嫌非法侵佔他人財產，若達到犯罪立案的標準，住戶就涉嫌構成刑事犯罪。產權人可向有管轄權的法院提起訴訟，追究租戶近幾年入住單位應當支付租金的賠償責任。

張女士當年付款之後，因為忙遲遲沒去辦房產證，手里只有購房合同。當年賣房的開發商表示，事情有些複雜，因為張女士當時買房付了全款，但只有她一人沒做房產證，而原開發商恒基已被寶安集團收購。有律師就表示，即使案件過去多年，但如買家已全額支付樓價，發展商賣樓有義務要履行過戶手續，並不受訴訟時效限制。