長沙灣The Campton首推94伙　最平484萬起

萬科香港旗下長沙灣The Campton第1B期，公布首張價單，涉及94伙單位，以最高折扣率計，單位折實價由4,841,000元起，至最貴8,778,000元，折實呎價則約14,288元至18,526元。發展商早前說，最快月內賣樓，而樓盤示範單位及售樓處則設於尖沙咀天文臺道8號8樓，並於明天（5月21日）正式對外開放，若有意睇樓，須網上登記預約，但現場亦設少量後補名額。

首張價單詳情

單位數量：94伙

開放式：11伙；一房戶：27伙；兩房戶：56伙

實用面積：287平方呎至539平方呎

定價︰5,762,000元至10,450,000元

呎價︰17,007元至22,051元

以最高折扣16%計

折實價：4,841,000元至8,778,000元

折實呎價：14,288元至18,526元

焦點單位

最低呎價：

單位：5樓J室，實用面積：539平方呎，間隔： 兩房

定價：9,167,000元

呎價：17,007元

折實價：7,701,000元

折實呎價：14,288元

最低售價：

單位：5樓M室，實用面積：287平方呎，間隔： 開放式

定價：7,097,000元

呎價：18,579元

折實價：4,841,000元

折實呎價：16,868元

首張價單：https://bit.ly/3e2Yzew

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