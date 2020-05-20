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疫情令英女王也蝕1.7億 白金漢宮關閉斷財路

環球社會熱點 14:40 2020/05/20

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全球多國的新冠肺炎疫情雖已逐漸受控，但不少國家仍未放寬旅遊限制，英國亦要求入境人士隔離14日，旅遊業仍面臨打擊。英女王在疫情下也收入大減，英國白金漢宮等地在疫情下暫停對遊客開放，損失達1,800萬英鎊（約1.7億港元）的收入，王室暫停招聘計劃及要職員凍薪。

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不少民眾到英國旅遊，都希望參觀英國王室居住的白金漢宮，白金漢宮内的19間國事廳就開放給遊客參觀，入場參觀的門票售價為每位26.5英鎊（約251港元）。但由於新冠疫情，白金漢宮自1993年首次開放以來，今年首次宣布暫停對外開放。

皇家收藏基金會亦宣布，該會負責營運的溫莎堡（Windsor Castle）、皇家馬廄（Royal Mews）、克拉倫斯府（Clarence House）及霍利鲁德宫（Palace of Holyroodhouse）也暫停開放。

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上述均為英國的熱門景點，大多數僅於每年夏天開放，但仍吸引數以百萬計的遊客參觀。英媒估計，疫情導致王室開放的景點暫停開放，門票收入大減，英女王及英國王室約損失1,800萬英鎊。

據悉，疫情更可能影響白金漢宮的維修工作，維修工作料耗資3,300萬英鎊，原本由政府撥款的主權撥款(Sovereign Grant)發放，但疫情衝擊全國經濟，維修工作或因經濟原因受阻。

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英媒引述英國宮務大臣於王室内聯網發布的消息指，整個國家的經濟都受新冠疫情影響，王室也不例外。英國宮務大臣警告王室内部工作人員要為艱難時期做好準備，更表示王室今年已暫停招聘，員工今年也要凍薪。

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英國白金漢宮等地在疫情下暫停對遊客開放，王室損失達1,800萬英鎊的收入，暫停招聘計劃及要職員凍薪。

責任編輯：鄭錦玲

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