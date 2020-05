▲ 【特朗普試藥】彭斯唔畀面?「我醫生唔建議我食」

美國疫情持續,美國總統特朗普(Donald Trump)日前表示,正在服食瘧疾藥羥氯喹防範新冠肺炎。不過,美國副總統彭斯(Mike Pence)則向傳媒表示,自己未有跟隨特朗普服食羥氯喹,又指醫生不建議他服藥。

彭斯接受霍士新聞(Fox News)訪問時指:

「我的醫生未有建議我這樣做(服食羥氯喹),我會毫不猶豫接受醫生的建議。任何美國人都應該這樣做。」

(My physician hasn’t recommended that, but I wouldn’t hesitate to take the counsel of my doctor. Any American should do likewise)

特朗普周二再指,羥氯喹(hydroxychloroquine)在意大利、法國等證明有效,可以拯救生命。

特朗普形容,服用羥氯喹可以「增加一道防線」,但指服藥是個人決定,民眾可個別諮詢醫生。

有統計指,美國3月處方羥氯喹的數量按年增8成。美國食品及藥物管理局(FDA)亦指,美國6間生產羥氯喹的藥廠都報稱供應出現短缺。

