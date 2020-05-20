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【特朗普試藥】彭斯唔畀面？「我醫生唔建議我食」

環球社會熱點 14:25 2020/05/20

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【特朗普試藥】彭斯唔畀面？「我醫生唔建議我食」

美國疫情持續，美國總統特朗普（Donald Trump）日前表示，正在服食瘧疾藥羥氯喹防範新冠肺炎。不過，美國副總統彭斯（Mike Pence）則向傳媒表示，自己未有跟隨特朗普服食羥氯喹，又指醫生不建議他服藥。

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彭斯接受霍士新聞（Fox News）訪問時指：

「我的醫生未有建議我這樣做（服食羥氯喹），我會毫不猶豫接受醫生的建議。任何美國人都應該這樣做。」

（My physician hasn’t recommended that, but I wouldn’t hesitate to take the counsel of my doctor. Any American should do likewise）

英國擬推「空中橋」救旅遊業 豁免特定地區旅客隔離

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特朗普周二再指，羥氯喹（hydroxychloroquine）在意大利、法國等證明有效，可以拯救生命。

特朗普形容，服用羥氯喹可以「增加一道防線」，但指服藥是個人決定，民眾可個別諮詢醫生。

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有統計指，美國3月處方羥氯喹的數量按年增8成。美國食品及藥物管理局（FDA）亦指，美國6間生產羥氯喹的藥廠都報稱供應出現短缺。

【特朗普試藥】報告稱瘧疾藥或致命 特朗普怒批假研究

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責任編輯：楊心悅

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