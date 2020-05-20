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【阿里巴巴股價】阿里巴巴周五放榜　「千人操」沽盤績前愈升愈沽

金融經濟 14:23 2020/05/20

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【阿里巴巴股價】阿里巴巴周五放榜　「千人操」沽盤績前愈升愈沽

阿里巴巴 （09988） 將於5月22日公布業績，阿里巴巴股價績前靠穩，今早曾高見211.6元，最新靠穩企210元水平。阿里巴巴繼昨日於210元價位出現「3千人操」沽盤，投資者愈升愈沽，今日再於212元排出「千人操」沽盤，趁業績前先行獲利。

截至下午2時7分，阿里巴巴於212元價位排出1000個沽盤，涉66.7萬股或1.4億元。

恒指公司周一公布，接納同股不同權（WVR）、第二上市的大中華公司在恒指、國指選股範圍，帶動阿里巴巴近期表現，至於下一焦點將落在業績表現。

市場預期，阿里巴巴上季因疫情顯著受壓，Non-GAAP（非通用會計準則）盈利將按年下滑，或成集團近4年來盈利首錄負增長的季度，收入增幅亦將大幅放緩。綜合彭博數據，市場預期阿里巴巴上季（財年第四季）收入為1,070億元人民幣，按年增長14%，按季則大幅下滑66%；Non-GAAP（非通用會計準則）純利按年倒退28%至161億元人民幣，按季大幅下滑近7成。

【阿里巴巴股價】投資者趁消息出貨　「3千人操」排隊210元沽阿里巴巴

【WVR染藍】恒指公司：3家W股基本達標　8月季檢視乎計分

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責任編輯︰梁浩碩

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