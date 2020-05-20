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【網絡熱話】「美少女戰士challenge」　政府宣傳公仔都有份

環球政經 15:15 2020/05/20

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最近網絡上流行一種「美少女戰士challenge」，這挑戰是重畫美少女戰士動畫中，女主角之一月野兔的經典畫面。只要在社交平台上以「#sailormoonredraw」的標籤搜尋，就可以找到不同漫畫家的重畫作品。

美少女戰士動畫原圖。

這一股熱潮持續蔓延，除了各漫畫家重畫有自己特色的月野兔之外，連政府的宣傳公仔都有參與其中。其中環境局旗下的「大嘥鬼」、食環署的虛擬清潔大使「清潔龍阿德」，以及九巴的吉祥物「巴士仔」都齊齊變身月野兔。

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大嘥鬼。原圖：https://bit.ly/2XrCvnt

清潔龍阿德。原圖：https://bit.ly/2AFCF2x

迎合潮流之餘，他們亦不忘宣傳，「大嘥鬼」提醒大家要記得買外賣要走即棄餐具；「清潔龍阿德」提醒大眾要做足防蚊滅蚊措施；「巴士仔」希望大家不要破壞巴士以及隨地拋垃圾，要不然就會「代替月亮懲罰你！」

巴士仔。原圖：https://bit.ly/2ZjP6LL

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撰文 : 鄺庭芳

美少女戰士 網絡熱話 社交平台 環境局 巴士 九巴

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