【Build 2020】以AI輔助心理輔導　港團隊首奪微軟Imagine Cup總冠軍

▲ 2020年Imagine Cup全球總冠軍由香港的Hollo團隊奪得，成為該比賽開辦18年來，首次獲得最高殊榮的香港團隊。

微軟（Microsoft）每年舉辦學生開發者比賽Imagine Cup，旨在啟發年輕人運用想像力和對科技的熱誠，創造嶄新的解決方案，受疫情影響，今年移師網上進行。微軟宣布，2020年Imagine Cup全球總冠軍由香港的Hollo團隊奪得，成為該比賽開辦18年來，首次獲得最高殊榮的香港團隊。

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Hollo團隊以心理健康夥伴應用程式參賽，運用Azure分析和人工智慧（AI）技術，推動年輕人心理健康輔導服務的發展。其從過千名的全球參賽者中脫穎而出，將奪得10萬美元的獎金、價值5萬美元的Azure基金，以及獲微軟行政總裁Satya Nadella親身指導的機會。

▲ Imagine Cup移師網上舉行，今年亞洲區優勝隊伍是Hollo和來自日本的Nutone。（直播截圖）

由於今年微軟Build大會改為網上舉行，故所有Imagine Cup入圍者只能透過網上，向評判展示方案及發展概念。Hollo成員均來自香港大學，是次比賽由聯合創辦人及行政總裁Cameron van Breda、聯合創辦人及技術總監Piyush Jha作網上示範，Hollo透過AI聊天機械人，輔助非政府組織（NGO）及治療師，更有效地為年輕人提供心理輔導。

同時，利用大數據和AI，將每日記錄和正念活動變成線上遊戲，從而鼓勵有需要的年輕人接受治療和諮詢，並提供有效的洞察及可行的建議，以減低精神保健費用，令更多人獲得支援。Cameron表示，目前正與兩家非政府機構（NGO）及28個心理健康專家合作，對342個用戶進行過測試。

責任編輯：姚慧儀