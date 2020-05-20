【新冠肺炎】卡塔爾航空高度防疫　機艙服務員需穿防護衣

▲ 卡塔爾航空現已要求機艙服務員在執勤時，除佩戴護目鏡、手套和口罩外，需於制服外額外穿上防護衣。（卡塔爾航空提供圖片）

新冠肺炎疫情仍未消散，為進一步保障航班營運安全，卡塔爾航空公司近期提升了客艙機組人員及乘客的機上防控措施，包括現已要求機艙服務員在機上工作期間穿戴個人防護裝備（PPE）及防護衣，同時對機上服務流程進行部分調整，以減少機組人員和乘客之間的直接接觸。為遵循保持社交距離的規定，目前機上所有公共區域已暫時關閉。

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卡塔爾航空現已要求機艙服務員在執勤時，除佩戴護目鏡、手套和口罩外，需於制服外額外穿上防護衣，加強機上衛生安全管理，此外，自本月25日起更要求所有乘客在飛行期間佩戴口罩。至於商務艙的餐飲服務將採用「一盤過」模式，取消擺盤服務，餐具亦將換成一次性餐具包，；乘搭商務艙的乘客還可以享受Qsuite空中套房，包括可調節的隱藏面板和可閉合的趟門，營造私人專屬空間。

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卡塔爾航空集團行政總裁Akbar Al Baker表示，目前，卡塔爾航空提供飛往世界30多個目的地的航班，並計劃在未來幾個月內繼續擴大航線網絡的覆蓋，推出上述機上防控措施將有助公司實現這一目標。

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責任編輯：蘇穎琪