微軟Imagine Cup由香港團隊奪冠 18年來首次

▲ 香港團隊Hollo奪得Imagine Cup冠軍，亦是比賽成立18年來，首次有香港團隊奪冠。

微軟（美︰MSFT）宣布，2020年Imagine Cup全球總冠軍由香港的Hollo團隊奪得，是比賽開辦18年來首次由來自香港的團隊獲得最高殊榮。Hollo團隊以心理健康夥伴應用程式參賽，運用Azure分析和人工智能 (AI) 技術推動年輕人心理健康輔導服務的發展

於Microsoft Build 大會上，來自香港的Hollo團隊從過千名的全球參賽者中脫穎而出，奪得10萬美元（約78萬港元）的獎金、價值5萬美元的Azure基金，以及與Microsoft 行政總裁Satya Nadella的指導環節。

亞軍及季軍隊伍包括日本的Syrinx團隊和美國的Tremor Vision團隊。Syrinx團隊創作出用於頸部的可穿戴裝置EL（Electrolarynx），可為失去聲音的人恢復說話能力；Tremor Vision團隊開發了一種基於Web的工具，讓醫生能夠在早期檢測帕金森病的病發並跟踪患者的病情。

Hollo團隊成員Cameron van Breda，Ajit Krishna Namakkal Raghavendran 和Piyush Jha在香港大學相識，憑著為社會作出改變的共同理念以及對科技的熱忱，創造了專為年輕人及解決社會不平等而設的創新發明。Hollo團隊注意到，現時對心理健康患者的支援並未有效地接觸到社區中的年輕人，於是他們開始藉著科技解決問題。

Hollo應用程式透過AI聊天機械人，輔助非政府組織（NGO）及治療師更有效為年輕人提供心理輔導。Hollo利用大數據和AI，將每日記錄和正念活動變成線上遊戲，從而鼓勵有需要的年輕人接受治療和諮詢。透過收集來自 AI聊天機械人和日記的數據，Hollo可提供有效的洞察及可行的建議。這種可擴展的模式旨在減低年輕人的精神保健費用，令更多人可獲得支援，並補充現有的自助及治療方法。

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