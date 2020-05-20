在動盪市場中靈活尋找收益機會

近期公佈的經濟指標普遍開始反映出社交隔離措施，在實體經濟層面的影響，富達領先經濟指標反映出當前經濟面臨的下行壓力已經達到並超過2008年金融危機的水平。儘管金融市場近期憧憬部分國家和地區的經濟活動重啟而上漲，但我們認為市場走勢已經部分超越經濟基本面的表現，未來的利好消息已大部分反映在當前的市場價格中。

然而，當前疫情尚未結束，疫情持續時間、放鬆隔離措施後的疫情反彈機會，以及實體經濟基本面所受的衝擊等不確定性依然很高。美國對中國就疫情處理的磨擦，以及威脅重啟貿易戰，更為市場帶來新風險。因此，我們認為現階段不應過於樂觀。相比於追逐增長機會，我們認為「尋找收益」是近期相對穩健的投資主題。

主要發達經濟體的國債孳息率已經接近零水平，在動盪的市場中尋找收益也並不容易。受經營前景的不確定性、現金流壓力和監管機構的要求影響，很多公司大幅削減股息，因此今年對於從政府公債和股票中收息的預期可能要適當調低。

另一方面，企業債等信貸資產，尤其是美國的信貸資產，依然提供具有吸引力的收益機會。固定收益市場的信用利差雖然在4月份已經從之前的高位大幅縮窄，但是當前的信用利差水平相較歷史水平依然具有吸引力。相較股息而言，企業債的票息提供了可預見性更高的收益來源。在全球央行積極支持企業信貸的大環境下，我們相對更看好投資級別和高收益企業債券。同時，我們也關注在經濟衰退大背景下，企業違約率有可能因而上升。因此，精選債券發行人和相關債券投資目標變得尤為重要。

具體而言，投資者可留意四方面的收益類機會：

高收益債：我們持續看好孳息率及信用利差相對較高，而企業信貸基本面穩健的亞洲高收益債券。考慮到聯儲局對美國高收益市場的支持以及歐洲央行的企業信貸支持，再加上具有吸引力的利差水平，我們也看好部分美國和歐洲高收益債機會。

新興市場強勢貨幣債：雖然個別新興市場國家可能面臨外債重組壓力，但是當前的信用利差相比歷史水平而言依然具有吸引力。

金融業混合資本債（hybrid bond）：考慮到銀行業普遍削減股息，從混合資本債獲得票息的可預見性相對更高，當前信用利差也較有吸引力。

中國政府公債：雖然中國公債孳息率近期也跟隨全球公債孳息率的下行趨勢，但是其孳息率與美國的利差依然較大，而且我們認為中國央行為了穩定經濟有進一步放鬆貨幣政策的空間。