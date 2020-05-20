在動盪市場中靈活尋找收益機會

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近期公佈的經濟指標普遍開始反映出社交隔離措施，在實體經濟層面的影響，富達領先經濟指標反映出當前經濟面臨的下行壓力已經達到並超過2008年金融危機的水平。儘管金融市場近期憧憬部分國家和地區的經濟活動重啟而上漲，但我們認為市場走勢已經部分超越經濟基本面的表現，未來的利好消息已大部分反映在當前的市場價格中。
然而，當前疫情尚未結束，疫情持續時間、放鬆隔離措施後的疫情反彈機會，以及實體經濟基本面所受的衝擊等不確定性依然很高。美國對中國就疫情處理的磨擦，以及威脅重啟貿易戰，更為市場帶來新風險。因此，我們認為現階段不應過於樂觀。相比於追逐增長機會，我們認為「尋找收益」是近期相對穩健的投資主題。
主要發達經濟體的國債孳息率已經接近零水平，在動盪的市場中尋找收益也並不容易。受經營前景的不確定性、現金流壓力和監管機構的要求影響，很多公司大幅削減股息，因此今年對於從政府公債和股票中收息的預期可能要適當調低。
另一方面，企業債等信貸資產，尤其是美國的信貸資產，依然提供具有吸引力的收益機會。固定收益市場的信用利差雖然在4月份已經從之前的高位大幅縮窄，但是當前的信用利差水平相較歷史水平依然具有吸引力。相較股息而言，企業債的票息提供了可預見性更高的收益來源。在全球央行積極支持企業信貸的大環境下，我們相對更看好投資級別和高收益企業債券。同時，我們也關注在經濟衰退大背景下，企業違約率有可能因而上升。因此，精選債券發行人和相關債券投資目標變得尤為重要。
具體而言，投資者可留意四方面的收益類機會：
撰文 : George Efstathopoulos 富達國際多元資產基金經理
欄名 : 基金睿智