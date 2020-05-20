▲ 【中澳貿易戰】中國據報擬加碼關稅 世衛調查爭議鬧大

中澳關係惡化，中國據報準備再向澳洲產品開刀。中國與澳洲近日就調查全球應對新冠肺炎疫情一事，爭執有愈鬧愈大蹟象。中方不滿澳洲在國際議題上充當美國馬前卒，外交部呼籲澳方「認真閱讀」世界衛生大會決議。澳洲有學者則斥責，中國搞經濟霸凌。

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彭博社引述消息報道，中國正考慮推出措施，針對葡萄酒、奶製品等更多澳洲貨品；中方已制訂貨品清單，覆蓋澳洲海鮮、麥片、水果等等，可能實施更嚴格品質管制、反傾銷調查、關稅或延誤通關等措施。

消息人士亦稱，中國官方傳媒也可能呼籲民眾杯葛澳洲貨品，但當局目前未決定推出新措施。

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中澳關係近日因為疫情調查爭議交惡。澳洲早前計劃在世界衛生大會提案，指明調查中國在新冠肺炎全球大流行中的角色。中國商務部日前則宣佈，向澳洲大麥徵收73.6%反傾銷稅，以及6.9%反補貼稅，為期5年。

澳洲提案最終沒有獲世界衛生大會採納，歐盟提出較溫和方案則在中國支持下獲得通過，各國同意就國際抗疫措施，包括世衛組織行動展開獨立、公正評估。

澳洲表示，決議顯出澳洲要求獨立國際審議的重要。中國外交部發言人趙立堅周二（19日）則在記者會上反駁，決議同意評估而非審議，確立世衛組織領導作用而非另起爐灶，亦非針對個別國家有罪搞定，澳洲應認真仔細閱讀條文。

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澳洲經濟非常依賴中國，3分1出口都以中國為目的地，但澳洲外交政策近年愈來愈倒向美國。中國政府智囊、人民大學國際關係教授時殷弘稱，如果澳洲政府疫情調查要求不變，中國或會推出更嚴厲反制。他預期，澳洲向美國靠攏下，中澳關係惡化機會大於改善。

澳洲國立大學（Australian National University）國家安全學院總監Rory Medcalf則指摘，中國過去10年都向不少國家搞經濟霸凌（economic coercion）。他相信，大麥關稅等措施能造成短期政經打擊，但中方難以對多個要求調查國家都長期實施類似措施。

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責任編輯：方圓之