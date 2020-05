巴西總統學特朗普用抗瘧疾藥 確診數字全球第三

▲ 巴西總統博爾索納羅宣布,會讓重症患者使用美國總統特朗普力捧的抗瘧疾藥。

巴西新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)確診數字突破27萬,周二(19日)更已超過英國,成為全球確診數字第3高的國家。同日,巴西總統博爾索納羅宣布,會讓重症患者使用美國總統特朗普力捧的抗瘧疾藥。惟醫學界多翻質疑此藥用於治療新冠肺炎的藥效,甚至警告其副作用。

巴西總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)在國內確診數字飆升之際,在Facebook開直播,希望向民眾大派定心丸。他宣布,會讓重症患者使用抗瘧疾藥羥氯喹(hydroxychloroquine)進行治療。他聲稱此藥萬能("hydroxychloroquine is working in all places"),更透露,自己為年屆93的母親,常備一小盒抗瘧疾藥,以備不時之需;但影片隨即被Facebook以散播不實信息為由移除。

美國總統特朗普早在3月率先推薦抗瘧疾藥,作為治療新冠肺炎的藥物,又堅稱有預防功效。日前更向媒體透露,自己已親身試藥一個多星期,體會脫髮、易怒等副作用。惟醫學界對相關藥物的治療新冠肺炎的功效一直有保留。

最新發表在《美國醫學會雜誌》的研究發現,使用羥氯喹治療患者的病情無幫助;早前更有前線醫生反映,病人服藥後反而加重病情,增加死亡率。世界衛生組織也曾接獲報告指,曾有患者自行服用相關藥物,令病情急轉直下。

有美國吹哨者之稱的醫生布萊特(Rick Bright),更稱因質疑抗瘧疾藥在治療新冠肺炎的功效而遭調職。美國食品藥品監督管理局 (FDA)雖在3月底通過,將抗瘧疾藥列為緊急情況下使用藥物,但在4月24日發表警告,提醒藥物會產生心臟併發症等副作用。

記者:葉芷樺

