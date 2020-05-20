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巴西總統學特朗普用抗瘧疾藥 確診數字全球第三

環球社會熱點 13:43 2020/05/20

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巴西總統博爾索納羅宣布，會讓重症患者使用美國總統特朗普力捧的抗瘧疾藥。

巴西新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）確診數字突破27萬，周二（19日）更已超過英國，成為全球確診數字第3高的國家。同日，巴西總統博爾索納羅宣布，會讓重症患者使用美國總統特朗普力捧的抗瘧疾藥。惟醫學界多翻質疑此藥用於治療新冠肺炎的藥效，甚至警告其副作用。

【特朗普試藥】報告稱瘧疾藥或致命 特朗普怒批假研究

特朗普被指病態肥胖後發飆 佩洛西：無諗過佢咁玻璃心

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）在國內確診數字飆升之際，在Facebook開直播，希望向民眾大派定心丸。他宣布，會讓重症患者使用抗瘧疾藥羥氯喹（hydroxychloroquine）進行治療。他聲稱此藥萬能（"hydroxychloroquine is working in all places"），更透露，自己為年屆93的母親，常備一小盒抗瘧疾藥，以備不時之需；但影片隨即被Facebook以散播不實信息為由移除。

美國總統特朗普早在3月率先推薦抗瘧疾藥，作為治療新冠肺炎的藥物，又堅稱有預防功效。日前更向媒體透露，自己已親身試藥一個多星期，體會脫髮、易怒等副作用。惟醫學界對相關藥物的治療新冠肺炎的功效一直有保留。

【特朗普試藥】自爆食瘧疾藥抗病毒 副作用脫髮易怒

【特朗普試藥】霍士主持也震驚 「這會殺死你」

最新發表在《美國醫學會雜誌》的研究發現，使用羥氯喹治療患者的病情無幫助；早前更有前線醫生反映，病人服藥後反而加重病情，增加死亡率。世界衛生組織也曾接獲報告指，曾有患者自行服用相關藥物，令病情急轉直下。

有美國吹哨者之稱的醫生布萊特（Rick Bright），更稱因質疑抗瘧疾藥在治療新冠肺炎的功效而遭調職。美國食品藥品監督管理局 （FDA）雖在3月底通過，將抗瘧疾藥列為緊急情況下使用藥物，但在4月24日發表警告，提醒藥物會產生心臟併發症等副作用。

川崎症或成新威脅 英國1500小學拒復課

【中美角力】美媒拆解中國4招 化解世衛大會各國圍攻

記者：葉芷樺

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