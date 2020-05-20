【防疫抗疫基金】成交增都幫券商？　許正宇：佣金只佔經紀不足3成收入

▲ 財庫局局長稱，成交相關收入只佔券商兩成至三成。

第二輪防疫抗疫基金落實向組別B和組別C的交易所參與者提供5萬元資助，每名證監會持牌人士獲發2,000元。年初至今，港股成交不跌反升，立法會議員莫乃光質疑資助理據，財庫局局長許正宇書面回覆，來自證券交易的淨佣金收入佔大約20%至30%，其餘就來自利息、個人化銷售、融資、管理及自營交易的收入，成交不足以全面反映經紀行經營環境。

莫乃光引述數據指，今年首季B和C類券商的成交額分別增加58.4%和48.1%。

許正宇就引用2017年至19年數據，當中2017、19年港股平均每日成交額大致相同時，組別C經紀行在兩年間的淨盈利總跌幅達64%。2018年港股平均每日成交額按年上升22%時，組別C經紀行的淨佣金收入及總收入按年只升2.5%及0.5%，盈利也跌32.3%。

許正宇稱，即使港股成交提升，證券經紀在疫情下較難於面對面接觸客戶，在吸納新客戶、為新客戶開戶，以及向現有客戶提供個人化銷售服務等營銷機會受影響。

他表示，疫情下中小型經紀行的總收入及淨盈利亦有下降趨勢，不認同政府所提供的理據與事實不符。

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