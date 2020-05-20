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【Build 2020】微軟開發全球第5大超級電腦　AI同步處理多項任務

科技 13:50 2020/05/20

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微軟行政總裁Satya Nadella宣布，成功研發出全球第5大的超級電腦，專門用於Azure公有雲上訓練超大規模的AI模型。

因應新冠肺炎疫情影響，微軟（Microsoft）首次於網上舉辦一年一度「Build（開發者大會）」，自5月19日起舉辦兩日。昨晚香港時間11時正式掀起活動序幕，其中一個亮點是微軟已開發出基於Azure的超級電腦。

去年7月，微軟向人工智能（AI）研究機構OpenAI投資10億美元，聯手合作替雲端平台服務Azure開發AI技術。今年的開發者大會上，微軟展示了雙方首項成果——全球第5大的超級電腦，專門用於Azure公有雲上訓練超大規模的AI模型，擁有超過28.5萬核心的CPU、1萬核心的GPU，提供高達400Gbps的速度來傳輸數據。微軟強調，其規格與「世界500大超級電腦」相比，名列全球第5。

除擁有強大的運算力，該超級電腦亦具備雲計算基礎設施的各種優點，包括快速部署、可持續發展的數據中心、能訪問所有Azure服務。目前AI應用大多訓練單獨任務，即每次只能識別一個物件或翻譯一種語言，但超級電腦可以實現更高級別的超大規模AI模型，同時進行多項任務之餘，亦可完成更複雜的事情，例如了解語言語法、知識概念中的差別等。舉例，可以總結冗長的講話，抑或在瀏覽GitHub後，自動生成一套程序。

【Windows 10X】微軟推新版Windows 10X系統　90秒完成系統更新

【5G】Google、微軟等31間科企結盟　防5G供應商獨佔市場

責任編輯：姚慧儀

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