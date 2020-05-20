新經濟股賺快錢 沒有想像般容易（訂戶專享） 金融經濟 13:22 2020/05/20 分享： 市場近日熱炒新經濟股主題百花齊放，除了同股不同權及第二上市中概股最快8月晉身藍籌，騰訊 （00700） 首季業績勝預期亦被視為疫情利好「宅經濟」，中芯 （00981） 則受惠中美科技戰持續令國家政策傾斜，一眾新經濟股呈現一片看好的勢頭。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【恒指改革】阿里染藍無助吸中概股來港 爭迎北水更要緊（訂戶專享） 2020/05/19 【恒指改革】阿里染藍無助吸中概股來港 爭迎北水更要緊（訂戶專享） 【恒指改革】新經濟股蓄勢闖恒指 散戶「有辣有唔辣」（訂戶專享） 2020/05/18 【恒指改革】新經濟股蓄勢闖恒指 散戶「有辣有唔辣」（訂戶專享） 【恒指改革】炒股不炒市持續 反證恒指改革不容緩?（訂戶專享） 2020/05/15 【恒指改革】炒股不炒市持續 反證恒指改革不容緩?（訂戶專享） 【中美金融戰】中美金融戰拉戰幔 A股加碼入摩恐受阻（訂戶專享） 2020/05/14 【中美金融戰】中美金融戰拉戰幔 A股加碼入摩恐受阻（訂戶專享） 華爾街大佬另起爐灶 美國交易所陷戰國時代（訂戶專享） 2020/05/13 華爾街大佬另起爐灶 美國交易所陷戰國時代（訂戶專享） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 科技戰 香港股票 新經濟 同股不同權 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入