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新經濟股賺快錢 沒有想像般容易（訂戶專享）

金融經濟 13:22 2020/05/20

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市場近日熱炒新經濟股主題百花齊放，除了同股不同權及第二上市中概股最快8月晉身藍籌，騰訊 （00700） 首季業績勝預期亦被視為疫情利好「宅經濟」，中芯 （00981） 則受惠中美科技戰持續令國家政策傾斜，一眾新經濟股呈現一片看好的勢頭。

...

欄名 : 交易講場

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