  • 28°C
香港時間 : 2020520日 (三) 13:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新經濟股賺快錢 沒有想像股容易（訂戶專享）

金融經濟 13:22 2020/05/20

分享：

市場近日熱炒新經濟股主題百花齊放，除了同股不同權及第二上市中概股最快8月晉身藍籌，騰訊 （00700） 首季業績勝預期亦被視為疫情利好「宅經濟」，中芯 （00981） 則受惠中美科技戰持續令國家政策傾斜，一眾新經濟股呈現一片看好的勢頭。

...

欄名 : 交易講場

最新專欄文章 更多

【恒指改革】阿里染藍無助吸中概股來港 爭迎北水更要緊（訂戶專享）
2020/05/19
【恒指改革】阿里染藍無助吸中概股來港 爭迎北水更要緊（訂戶專享）
【恒指改革】新經濟股蓄勢闖恒指 散戶「有辣有唔辣」（訂戶專享）
2020/05/18
【恒指改革】新經濟股蓄勢闖恒指 散戶「有辣有唔辣」（訂戶專享）
【恒指改革】炒股不炒市持續 反證恒指改革不容緩?（訂戶專享）
2020/05/15
【恒指改革】炒股不炒市持續 反證恒指改革不容緩?（訂戶專享）
【中美金融戰】中美金融戰拉戰幔 A股加碼入摩恐受阻（訂戶專享）
2020/05/14
【中美金融戰】中美金融戰拉戰幔 A股加碼入摩恐受阻（訂戶專享）
華爾街大佬另起爐灶 美國交易所陷戰國時代（訂戶專享）
2020/05/13
華爾街大佬另起爐灶 美國交易所陷戰國時代（訂戶專享）
騰訊控股（00700） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 科技戰 香港股票 新經濟 同股不同權

上一篇文章

【手遊股】中手游大漲15% 友誼時光升一成

下一篇文章

【小米業績】小米績前倒跌後回穩　券商料首季盈利平穩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令】限聚令延長至6月4日、4類場所停業多一周　復課不改
【限聚令】限聚令延長至6月4日、4類場所停業多一周　復課不改
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
揭美國退休基金持倉20大中資股　若全數沽出料港股最傷
揭美國退休基金持倉20大中資股　若全數沽出料港股最傷
【保就業】保就業計劃下周一接受申請　政府：大部分僱主3至4周獲補貼
【保就業】保就業計劃下周一接受申請　政府：大部分僱主3至4周獲補貼
【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元
【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元
【恒指夜期】恒指夜期跌57點　騰訊ADR跌阿里巴巴ADR升（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期跌57點　騰訊ADR跌阿里巴巴ADR升（不斷更新）