  • 28°C
香港時間 : 2020520日 (三) 13:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

玩具商出口生意受挫　瞄準STEAM商機拓零售市場

商業 13:30 2020/05/20

分享：

本地玩具廠商「Five Stars」推出STEAM海洋世界玩具套裝，圖為公司負責人潘兆翀（右一）及其設計團隊成員。（李寶如攝）

出口貿易受新冠肺炎疫情影響，本地玩具廠商Five Stars近月出口生意額大跌，玩具產品需延遲或取消出貨。應對危機，該公司最近積極開拓零售業務，並看準STEAM玩具商機，加速發展本地市場。

本地玩具廠商Five Stars主要經營玩具出口生意，在內地亦設有生產綫。該公司負責人潘兆翀表示，公司銷售各類實體兒童玩具，產品主要出口至外地，當中歐洲佔7成、2成為中東地區，其餘為亞洲等地。

主打實體玩具　疫情出口生意挫

疫情期間，玩具出口生意幾乎停滯。潘兆翀直言，疫情對公司營運造成很大影響，產品被迫延遲甚至取消出貨，營業額對比同期更下跌30%。他表示，目前內地工廠已復工，生產方面逐步恢復正常，惟外國部分關口仍未對外開放，定單未能準時出貨，影響出口市場銷量。

面對玩具出口生意的困境，潘兆翀稱，公司正發展零售業務，並開始於網上售賣玩具。他表示，「公司一直沒有着重發展本地市場，是次疫情加快綫上銷售步伐，並嘗試透過網絡銷售產品。」疫情期間，顧客在網上購買玩具的需求增長，公司的零售生意亦逐漸上升。

<<【創業奇兵】本土酥糖品牌「山手作」　疫市月生意額逾百萬

<<【創業兵團】推廣STEM教育　42Lab創便攜生物實驗室

最近，公司團隊設計一款海洋世界玩具套裝，產品已正式在市場推出，並有助發展本地零售業務。該產品結合STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）教學元素，可訓練小朋友手腦協調，顏色配搭等能力。近年政府推行STEAM教育，相關類型的玩具產品具有很大發展空間。公司未來會設計更多STEAM玩具，並從現有產品中加入STEAM元素，進行改良。

技術及產品安全部經理廖世昌（Tony）稱，是次設計的海洋世界玩具套裝，根據分子料理的概念演變而成，玩家可利用特製顏料，即時製作3D海洋生物玩具，該設計更獲「香港智營設計大賞2020」玩具及嬰兒產品組別金獎及年度最佳大獎。

該款玩具利用特製顏料，玩家可以即時製作3D海洋生物玩具，發揮創意思維能力。（李寶如攝）

加深家長認知　夥Playgroup試玩

他指，設計此類玩具有一定難度，與一般實體玩具不同，產品需結合科學、數學等元素，並需要訓練玩家的創新、解難及協作能力。他認為，要有效推廣STEAM玩具，首先要加深家長對於玩具的認知。他希望，透過宣傳改變家長的舊有觀念；另亦會與Playgroup合作，透過舉辦活動，讓更多小朋友親身接觸玩具。

他留意到市面上不少同類型產品，大部分圍繞學術及教育的教材，對小朋友而言，缺乏趣味及娛樂性，團隊希望設計更具娛樂性的STEAM玩具，提升他們的興趣。產品推出之前，該公司曾於商場舉辦展覽活動，並透過玩家回饋作出改良，現時已正式推出2.0新版本產品，同樣受到消費者歡迎。

潘兆翀指出，每年春季及聖誕節的玩具銷情為最佳，未來仍然展望歐洲的聖誕節消費旺季。他盼望盡量在下半年接到聖誕節定單，「疫情期間很多事情無法控制，一開始預期4月或5月回復正常，現時寄望下半年的定單能夠平穩回升。」他指出，現階段仍持樂觀正面態度，發展本地市場的同時，亦會籌備下半年工作，為疫情過後的復甦作好準備。

記者：李寶如

相關文章

【創業奇兵】本土酥糖品牌「山手作」　疫市月生意額逾百萬
2020/05/14
【創業奇兵】本土酥糖品牌「山手作」　疫市月生意額逾百萬
【科技抗疫】本地設計可重用口罩MASKSAVER　體現STEM精神
2020/04/28
【科技抗疫】本地設計可重用口罩MASKSAVER　體現STEM精神
【創業兵團】推廣STEM教育　42Lab創便攜生物實驗室
2020/04/16
【創業兵團】推廣STEM教育　42Lab創便攜生物實驗室
STEM及AR玩具需求大　展商冀拓亞洲市場　
2020/01/02
STEM及AR玩具需求大　展商冀拓亞洲市場　
STEM 創業 設計 零售 聖誕節 銷售 歐洲 香港 亞洲 中歐

下一篇文章

【疫市營商】調查：打工仔今年平均加薪1.3% 　近8成人有意轉行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩廠退出本地口罩生產計劃　冀有更大彈性應對私人市場需求
【口罩供應】口罩廠退出本地口罩生產計劃　冀有更大彈性應對私人市場需求
【口罩供應】台灣擬逐步解封口罩出口禁令　單日產能躍至2500萬
【口罩供應】台灣擬逐步解封口罩出口禁令　單日產能躍至2500萬
【口罩供應】尚芳日產6萬口罩　退出本地口罩生產計劃因機器及測試跟不上進度
【口罩供應】尚芳日產6萬口罩　退出本地口罩生產計劃因機器及測試跟不上進度
【疫市營商】先施買1送1及低至2折優惠　港資變中資前最後大減價？
【疫市營商】先施買1送1及低至2折優惠　港資變中資前最後大減價？
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【疫市營商】一田賣Switch主機連動物森友會2766元　5月18至19日抽籤發售
【疫市營商】一田賣Switch主機連動物森友會2766元　5月18至19日抽籤發售