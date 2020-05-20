玩具商出口生意受挫　瞄準STEAM商機拓零售市場

▲ 本地玩具廠商「Five Stars」推出STEAM海洋世界玩具套裝，圖為公司負責人潘兆翀（右一）及其設計團隊成員。（李寶如攝）

出口貿易受新冠肺炎疫情影響，本地玩具廠商Five Stars近月出口生意額大跌，玩具產品需延遲或取消出貨。應對危機，該公司最近積極開拓零售業務，並看準STEAM玩具商機，加速發展本地市場。

本地玩具廠商Five Stars主要經營玩具出口生意，在內地亦設有生產綫。該公司負責人潘兆翀表示，公司銷售各類實體兒童玩具，產品主要出口至外地，當中歐洲佔7成、2成為中東地區，其餘為亞洲等地。

主打實體玩具 疫情出口生意挫

疫情期間，玩具出口生意幾乎停滯。潘兆翀直言，疫情對公司營運造成很大影響，產品被迫延遲甚至取消出貨，營業額對比同期更下跌30%。他表示，目前內地工廠已復工，生產方面逐步恢復正常，惟外國部分關口仍未對外開放，定單未能準時出貨，影響出口市場銷量。

面對玩具出口生意的困境，潘兆翀稱，公司正發展零售業務，並開始於網上售賣玩具。他表示，「公司一直沒有着重發展本地市場，是次疫情加快綫上銷售步伐，並嘗試透過網絡銷售產品。」疫情期間，顧客在網上購買玩具的需求增長，公司的零售生意亦逐漸上升。

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最近，公司團隊設計一款海洋世界玩具套裝，產品已正式在市場推出，並有助發展本地零售業務。該產品結合STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）教學元素，可訓練小朋友手腦協調，顏色配搭等能力。近年政府推行STEAM教育，相關類型的玩具產品具有很大發展空間。公司未來會設計更多STEAM玩具，並從現有產品中加入STEAM元素，進行改良。

技術及產品安全部經理廖世昌（Tony）稱，是次設計的海洋世界玩具套裝，根據分子料理的概念演變而成，玩家可利用特製顏料，即時製作3D海洋生物玩具，該設計更獲「香港智營設計大賞2020」玩具及嬰兒產品組別金獎及年度最佳大獎。

▲ 該款玩具利用特製顏料，玩家可以即時製作3D海洋生物玩具，發揮創意思維能力。（李寶如攝）

加深家長認知 夥Playgroup試玩

他指，設計此類玩具有一定難度，與一般實體玩具不同，產品需結合科學、數學等元素，並需要訓練玩家的創新、解難及協作能力。他認為，要有效推廣STEAM玩具，首先要加深家長對於玩具的認知。他希望，透過宣傳改變家長的舊有觀念；另亦會與Playgroup合作，透過舉辦活動，讓更多小朋友親身接觸玩具。

他留意到市面上不少同類型產品，大部分圍繞學術及教育的教材，對小朋友而言，缺乏趣味及娛樂性，團隊希望設計更具娛樂性的STEAM玩具，提升他們的興趣。產品推出之前，該公司曾於商場舉辦展覽活動，並透過玩家回饋作出改良，現時已正式推出2.0新版本產品，同樣受到消費者歡迎。

潘兆翀指出，每年春季及聖誕節的玩具銷情為最佳，未來仍然展望歐洲的聖誕節消費旺季。他盼望盡量在下半年接到聖誕節定單，「疫情期間很多事情無法控制，一開始預期4月或5月回復正常，現時寄望下半年的定單能夠平穩回升。」他指出，現階段仍持樂觀正面態度，發展本地市場的同時，亦會籌備下半年工作，為疫情過後的復甦作好準備。

記者：李寶如