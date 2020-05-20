【瑞幸造假】瑞幸危機未除先復牌 股東有辣有唔辣

於美股上市的中概股瑞幸咖啡（美：LK）上月自揭財務數據造假引發風波，股價急挫7成後停牌。瑞幸停牌個半月後，將於周三復牌，不過復牌並不代表瑞幸危機已過。相反，納斯達克交易所向瑞幸發出除牌通知，瑞幸將會在聆訊上反駁，即瑞幸仍有被除牌的風險。

瑞幸於4月7日停牌至今，瑞幸周二稱收到交易所的除牌通知，因該公司在年度報告中披露與「虛假」交易有關的「公共利益問題」。瑞幸計劃與納斯達克進行聆訊，聆訊通常安排在交易所收到請求日期後的30至45天舉行，在聆訊結果出爐前，將繼續在納斯達克上市。其後納斯達克亦發通告指，瑞幸將於周三復牌。

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存短期除牌風險 復牌股價料波動

這意味着，瑞幸復牌時仍存在將被除牌的風險。目前瑞幸正面極大的不確定因素，如財務造假後的安排，甚至短期或會被除牌，但股份即將復牌繼續交易，股價勢必波動。另外，目前於有關該股的資訊不平均情況下交易，或對部分投資者，尤其是散戶並不公平。

在港股方面，就涉及出現問題的上市公司的安排，手法並不一樣。本港監管機構傾向要求問題公司長期停牌，直至相關問題交涉清楚後才會停牌。因此，長期停牌的公司，一但獲准復牌，基本上反映所涉的問題基本已清理好。如手機股酷派 （02369） 停牌逾兩年後，於2019年7月獲復牌；王朝酒業 （00828） 亦逾牌6年後於去年復牌。亦有停牌直至除牌的例子，如去年12月被除牌的輝山乳業（前上市編號：06863）。

長期停牌 投資者資金被鎖住

雖然，長期停牌可降低資訊不均下交易的不公平情況，但長期停牌亦衍生另一問題，就是令投資者無法沽貨離場，令資金長期受限制。而且一但正股停牌，就連其相關衍生產品如期權等亦會暫停交易。因而股份長期停牌會打亂投資者的投資部署。

事實上，對海外投資者而言，股份長期或任意停牌是一項受關注的風險。早年MSCI考慮A股入摩時，亦反映有投資者對A股其中一項憂慮，就是內地A股停牌情況較其他市場普遍。

責任編輯：錢家鋒

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