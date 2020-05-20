【中美角力】專家稱反制美也不會搞Apple 「蘋果北京關係友好」

▲ 美國加強打壓華為，外界擔心Apple成中方報復對象，惟專家感樂觀，斷言Apple與北京關係佳，受打壓機會低。（資料圖片）

中美5G角力加劇，美國加強限制華為，《環球時報》放風指中方或將美企列入「不可靠實體清單」反制。與中國瓜葛較多的重磅股蘋果（Apple，美：AAPL）命運受關注，惟專家對Apple情況樂觀，斷言蘋果與北京關係友好，受打壓機會低。

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研究公司歐亞集團科技主管特廖洛（Paul Triolo）表示，Apple早就與北京打好關係，斷言北京不會針對Apple等具名氣，又與地方及中央政府關係好的公司（very good relationships with local governments and Beijing），頂多是民間一些杯葛。

特廖洛斷言，較高機會被列入不可靠實體清單的公司，相信是早已在中國市場受限的公司，北京希望找一些具象徵性的公司展示怒火，但又不會引起商界太大反彈，以免生產綫加速撤離。

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事實上，Apple在中國地區的營運，一直小心翼翼，按當局指示移除敏感訊息，去年香港反修例示威，一款地圖應用程式，被內地官媒批評助長示威者暴力後，Apple快速將之下架。另外，多款內地翻牆軟件亦被Apple下架。

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Counterpoint Research研究主管沙阿（Neil Shah）則指出，Apple對中國經濟的直接及非直接貢獻重大，北京對Apple的行動，必會慎之又慎。

沙阿稱，Apple等公司正試圖將生產基地分散化，為中國帶來困境，相信中方不希望助長這股潮流。他稱若中國針對Apple，等同打壓富士康，令蘋果加速撤走。

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責任編輯：文青青

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