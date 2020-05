英國擬推「空中橋」救旅遊業 豁免特定地區旅客隔離

▲ 英國正研究設立「空中橋」計劃,與疫情風險較低地區合作,容許旅客自由進出計劃内國家而不需隔離。

全球多國的新冠肺炎疫情有緩和趨勢,民眾或憧憬可前往外地旅行。但多國目前仍實施入境檢疫措施,旅客入境後要隔離14日。英國運輸大臣夏博思透露,該國正研究設立「空中橋」(air bridge)計劃,與疫情風險較低地區合作,容許旅客自由進出計劃内國家,豁免強制隔離14日。

根據英國的措施,所有入境英國的旅客都會接受14日隔離,包括出國旅行的英國國民,如違反措施將會面臨罰款。

「空中橋」是各國控制疫情下的旅行新安排,各國達成協議後,協議國民眾可自由進出同樣達成協議的國家,而不需隔離14日,有助旅遊業復甦。

英媒報道指,夏博思(Grant Shapps)透露,有意為部分地區的旅客豁免隔離:

我們的確應考慮進一步改善,例如通過空中橋等措施,容許來自其他低感染率國家的旅客進入英國。

(We should indeed consider further improvements, for example, things like air bridges enabling people from other countries who have themselves achieved lower levels of coronavirus infection to come to the country.)

英國首相府發言人也證實,空中橋為其中一個正在考慮的選擇,但強調目前政府未落實措施。

英國旅遊局總監耶茨(Patricia Yates)亦表示,美國或對與英國合作感興趣,更指英美兩國共設空中橋對英國很有價值,其餘可能合作的重要國家更包括意大利、德國及法國。

各國於疫情放緩下已開始計劃重振旅遊業,部分歐洲國家已率先放寬旅遊限制,做法與空中橋相似。三個波羅的海沿岸的國家,上周組成「旅遊氣泡」(Travel Bubble),讓人民可在這三個國家之間旅行,讓民眾可在這些國家之間旅行而不需檢疫隔離,氣泡外的國家則仍受限制。

