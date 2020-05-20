【疫市營商】調查：打工仔今年平均加薪1.3% 　近8成人有意轉行

本港最新失業率升至5.2%，創10年新高，面對當前的非常時期，企業紛紛作出緊縮的經營模式，求職者亦為了在逆市中保住就業而要變陣出擊。據JobsDB最新薪酬調查報告指出，僅50%受訪僱員今年獲得加薪，較去年減少兩成，而加薪幅度平均增幅只有1.3%，遠低於去年調查所得的5.1%，另有四成打工仔今年更要凍薪。受到宏觀因素影響，75%受訪者對就業前景不甚樂觀，正尋找其他出路。

本港最新失業率5.2% 創逾10年高

JobsDB於今年3月委託獨立調查機構向四千名打工仔進行網上問卷調查，了解他們的就業狀況，結果指出，76%的求職者對轉行持開放態度，當中從事酒店及旅遊（26%）丶客戶服務（20%）和綜合管理（20%）業務的受訪者最想轉行，當中近2成受訪者表示想轉行是因為「有感自身行業的工作前景每況愈下」。

有3至5年工作經驗為轉行黃金時機

至於轉行的好時機，報告顯示擁有3至5年工作經驗的人 （73%）最能夠在轉行後獲得至少5%的薪金升幅；其次為擁有6至10年工作經驗的人（62%）。考慮到目前經濟前景漸趨不穩，46%的求職者認為他們需要6至6個月的時間才能找到工作，比去年多出8%；31%的人則預計需要約2個月時間找到工作。

資訊科技相關行業 加薪幅度最高

雖然不少行業需面對凍薪及減薪等情況，但實際上亦有行業逆市加薪，當中以從事「資訊科技」及「分析／策略」的僱員薪酬增長幅度最高，分別為6.1%和5.8%，其中「資訊科技」已連續數年高於平均加幅。JobsDB香港區行政總裁仇崑石表示，與資訊科技和數碼轉型有關的產業仍然蓬勃發展，這是由於各行各業都需要科技支援及數碼轉型，以簡化工作流程，改善效率。另外，香港在電子商務、Mobile流動裝置相關項目、人工智能、雲端等領域上仍然缺人，而支援數碼轉型的數據分析亦十分渴才，由此造就相關行業的人工增長。

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責任編輯：蘇穎琪