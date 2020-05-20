OnePlus 8 Pro相機濾鏡可「透視」　官方急推更新禁用功能（有片）

▲ 有用家近日投訴，OnePlus 8 Pro內置的秋意相機濾鏡，因設置紅外線，令這功能具備透視的效果，可以穿透物品及衣物。

內地手機品牌OnePlus「一加」，日前推出新5G旗艦手機OnePlus 8 Pro，不過手機登場僅一個月就闖出大禍。有用家近日投訴，OnePlus 8 Pro內置的「Photochrom」（秋意）相機濾鏡，因設置紅外線，令這功能具備透視的效果，可以穿透物品及衣物。OnePlus隨即宣布，將會在一週內推出更新，並將暫時禁用此功能，等到技術改良後再重新啟用。

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事件源於知名YouTuber Unbox Therapy的測試影片發現，用家透過OnePlus 8 Pro的秋意相機濾鏡鏡頭，可以拍到黑色衣服下的iPhone以及文字。其後爆料達人Ben Geskin亦指出，某些特定材質的用品如Apple TV電視盒、Oculus VR控制手掣等，均可利用秋意相機濾鏡拍攝到內部的零件，猶如X光照片一樣，引起大眾疑慮。

OnePlus昨（19日）在微博作出回應，指在規劃OnePlus 8 Pro的秋意濾鏡時，希望利用這個鏡頭感知紅外線的特性，提供給用戶一種獨特質感的攝影風格效果。但根據用戶的反饋，發現在非常特定的環境條件下使用濾鏡，會出現輕微的透視效果。為了消除用戶的擔憂，決定透過升級軟件暫時禁用該濾鏡功能，並會在一週內推出更新。

OnePlus亦在微博上向受影響用家致歉，並宣布OnePlus 8 Pro的中國用戶將率先可進行更新，而其他國家及地區用家則會在短時間內獲更新通知。

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責任編輯：曾曉汶