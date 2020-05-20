【限聚令】新地商場消費滿300元可抽獎　20萬份獎品包括iPhone 11Pro

▲ 今次抽獎活動獎品數量多達20萬份，總值超過600萬元。

新冠肺炎疫情趨穩定，雖然限聚令一再延長，但零售商、商場屢出推廣，吸引市民消費。新鴻基地產 （00016） 宣布，為協助商場租戶早日重回營運正軌，旗下21個商場將聯手推出「心意分享 人人有獎」活動，獎品數量多達20萬份，總值超過600萬元。

在5月22日至6月21日期間，消費者於新地商場消費滿300元，即可參加抽獎。獎品數量多達20萬份，總值超過600萬元。獎品包括iPhone 11 Pro、Samsung Galaxy Tab S3 LTE、Dyson Supersonic 風筒、Bosch專業級廚師機、MaBelle 14K/585 白色黃金淨金吊墜項鍊、商場贈券及高達10倍The Point積分等，積分可以兌換電子現金券及禮品。

每名顧客每日最多可參加3次抽獎。商場首次引入非接觸式抽獎方法，顧客毋須觸碰任何裝置，透過感應系統或觸控筆進行抽獎。除了舉辦大抽獎，新地旗下多個商場同時與商戶合作，推出消費購物優惠予消費者，包括低至一折換領精選產品、100%購物回贈等。

新地指出，在過去數月，推出多項措施協助旗下商場商戶應付疫情帶來的影響，包括向租戶提供2月至4月份基本租金寛減，預計全年會送出最少6000萬元消費獎賞。

疫情受控，市民外出增加，多間商戶為刺激消費本周及下周都有促銷活動，利福 （01212） 旗下崇光百貨SOGO感謝祭由4月22日至6月18日舉行；一田購物優惠日將於5月28日至6月3日舉行。

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