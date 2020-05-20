  • 28°C
香港時間 : 2020520日 (三) 13:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【限聚令】新地商場消費滿300元可抽獎　20萬份獎品包括iPhone 11Pro

金融經濟 13:00 2020/05/20

分享：

今次抽獎活動獎品數量多達20萬份，總值超過600萬元。

新冠肺炎疫情趨穩定，雖然限聚令一再延長，但零售商、商場屢出推廣，吸引市民消費。新鴻基地產 （00016） 宣布，為協助商場租戶早日重回營運正軌，旗下21個商場將聯手推出「心意分享 人人有獎」活動，獎品數量多達20萬份，總值超過600萬元。

在5月22日至6月21日期間，消費者於新地商場消費滿300元，即可參加抽獎。獎品數量多達20萬份，總值超過600萬元。獎品包括iPhone 11 Pro、Samsung Galaxy Tab S3 LTE、Dyson Supersonic 風筒、Bosch專業級廚師機、MaBelle 14K/585 白色黃金淨金吊墜項鍊、商場贈券及高達10倍The Point積分等，積分可以兌換電子現金券及禮品。

每名顧客每日最多可參加3次抽獎。商場首次引入非接觸式抽獎方法，顧客毋須觸碰任何裝置，透過感應系統或觸控筆進行抽獎。除了舉辦大抽獎，新地旗下多個商場同時與商戶合作，推出消費購物優惠予消費者，包括低至一折換領精選產品、100%購物回贈等。

新地指出，在過去數月，推出多項措施協助旗下商場商戶應付疫情帶來的影響，包括向租戶提供2月至4月份基本租金寛減，預計全年會送出最少6000萬元消費獎賞。

疫情受控，市民外出增加，多間商戶為刺激消費本周及下周都有促銷活動，利福 （01212） 旗下崇光百貨SOGO感謝祭由4月22日至6月18日舉行；一田購物優惠日將於5月28日至6月3日舉行。

相關文章：九置派海港城、時代廣場消費券 一文看清如何換領（內附具體步驟及登記連結）

相關文章：金管局跟進逾億元消費券獎賞 海港城時代廣場：已解釋清楚並考慮延長活動（第二版）

商場 零售 新地 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

富通保險楊娟：續研創新產品 夥系內機構拓健康生態圈

下一篇文章

美團股價續創新高 與麥當勞中國實現積分互通
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令】限聚令延長至6月4日、4類場所停業多一周　復課不改
【限聚令】限聚令延長至6月4日、4類場所停業多一周　復課不改
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
揭美國退休基金持倉20大中資股　若全數沽出料港股最傷
揭美國退休基金持倉20大中資股　若全數沽出料港股最傷
【保就業】保就業計劃下周一接受申請　政府：大部分僱主3至4周獲補貼
【保就業】保就業計劃下周一接受申請　政府：大部分僱主3至4周獲補貼
【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元
【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元
【恒指夜期】恒指夜期跌57點　騰訊ADR跌阿里巴巴ADR升（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期跌57點　騰訊ADR跌阿里巴巴ADR升（不斷更新）