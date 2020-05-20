  • 28°C
香港時間 : 2020520日 (三) 13:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中小企教室】PayPal推QR code （二維碼） 支付　一文看清如何啟用

科技 12:37 2020/05/20

分享：

PayPal宣布，即日起在本港推出QR code（二維碼）支付功能，並在今年8月10日或之前豁免QR code付款的商家費用。

PayPal宣布，即日起在本港推出QR code（二維碼）支付功能，讓用戶以免觸模式進行交易，在新冠疫情下確保社交距離。而為了持續協助本地商戶，PayPal將在今年8月10日或之前豁免QR code付款的商家費用。

只要透過PayPal應用程式，就可使用QR code支付新功能。商戶亦可按照【此網頁】步驟生成QR code，再列印及張貼店內，讓顧客進行掃描，輸入所需金額作可即時付款。

而付款過程中，顧客只需在PayPal應用程式，點擊「發送」，然後按右上角的QR code標誌，相機功能將隨即打開，將手機鏡頭對準QR code，無須觸摸或額外購買任何裝置。

>>>【中小企教室】免費做推廣　教你輕鬆使用IG「支持中小企」新功能

>>>【中小企教室】產品資料準備足　最快10分鐘可開網店

PayPal表示，由8月11日起，每筆透過 PayPal QR code 收款的本地交易的商家費用為 1.20% + $0.80 HKD。

是次新功能同步於全球28個市場推出，包括：澳洲、加拿大、法國、德國、荷蘭、瑞士、英國及美國等地。無論是在市集攤檔擺賣或是買賣二手商品，都可方便用戶進行交易。

>>>【中小企教室】製作Google Form懶人包　簡單幾步製考卷、報名表！

責任編輯：張寶燕

相關文章

【遙距營商計劃】3香港免費專業諮詢　協助企業填寫申請書
2020/05/18
【遙距營商計劃】3香港免費專業諮詢　協助企業填寫申請書
滙豐Reward+程式新功能　可即時兌換飛行里數
2020/05/18
滙豐Reward+程式新功能　可即時兌換飛行里數
【疫市營商】新地設網上平台　首階段外賣自取有優惠
2020/05/19
【疫市營商】新地設網上平台　首階段外賣自取有優惠
【IFA 2020】德國IFA實體展如期舉行　縮短展期不設公眾入場
2020/05/19
【IFA 2020】德國IFA實體展如期舉行　縮短展期不設公眾入場
疫情 商品 市集 PayPal QR Code 相機 鏡頭

上一篇文章

OnePlus 8 Pro相機濾鏡可「透視」　官方急推更新禁用功能（有片）

下一篇文章

【Apple Glass】蘋果AR眼鏡揭秘！爆料達人透露售價、設計詳情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

三星正式退出VR市場　9月30日終止服務
三星正式退出VR市場　9月30日終止服務
【5G未算快】中聯通與中興簽署6G戰略協議　預計2030推出
【5G未算快】中聯通與中興簽署6G戰略協議　預計2030推出
任天堂起訴Switch破解工具分銷商　每單交易索賠2萬元
任天堂起訴Switch破解工具分銷商　每單交易索賠2萬元
【遙距營商計劃】3香港免費專業諮詢　協助企業填寫申請書
【遙距營商計劃】3香港免費專業諮詢　協助企業填寫申請書
【遙距營商計劃】中小企是否合乎資格？D-Biz評審準則一覽
【遙距營商計劃】中小企是否合乎資格？D-Biz評審準則一覽
Dyson耗資5億英鎊開發電動車　最後卻胎死腹中
Dyson耗資5億英鎊開發電動車　最後卻胎死腹中