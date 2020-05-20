【中小企教室】PayPal推QR code （二維碼） 支付　一文看清如何啟用

▲ PayPal宣布，即日起在本港推出QR code（二維碼）支付功能，並在今年8月10日或之前豁免QR code付款的商家費用。

PayPal宣布，即日起在本港推出QR code（二維碼）支付功能，讓用戶以免觸模式進行交易，在新冠疫情下確保社交距離。而為了持續協助本地商戶，PayPal將在今年8月10日或之前豁免QR code付款的商家費用。

只要透過PayPal應用程式，就可使用QR code支付新功能。商戶亦可按照【此網頁】步驟生成QR code，再列印及張貼店內，讓顧客進行掃描，輸入所需金額作可即時付款。

而付款過程中，顧客只需在PayPal應用程式，點擊「發送」，然後按右上角的QR code標誌，相機功能將隨即打開，將手機鏡頭對準QR code，無須觸摸或額外購買任何裝置。

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PayPal表示，由8月11日起，每筆透過 PayPal QR code 收款的本地交易的商家費用為 1.20% + $0.80 HKD。

是次新功能同步於全球28個市場推出，包括：澳洲、加拿大、法國、德國、荷蘭、瑞士、英國及美國等地。無論是在市集攤檔擺賣或是買賣二手商品，都可方便用戶進行交易。

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責任編輯：張寶燕