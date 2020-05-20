悠閒「跑素」新概念 Flame at Towngas Avenue x Green Monday 清新下午茶 限時85折優惠至5月31日

有廣闊維港海景相伴、位於尖沙咀的Flame at Towngas Avenue與Green Monday攜手呈獻「清新下午茶」，下午茶以低碳飲食新概念構思，特別選用百份百植物製成的新豬肉、未來牛肉及多款純素健康食材製作，英式三層架盛載著共9款精緻甜點和咸點，除了由Flame主廚以明火精心烹調的未來牛肉雜菜巻，還有黑松露野菌多士、香草新豬肉酥盒、綠茶忌廉芝士草莓撻、法式雙重甜心泡芙、雜莓冰粉等等，每份下午茶奉送有機接骨木花桑椹茶。餐廳設有半露天雅座，最適合悠閒下午享受柔和的自然光和迷人維港景緻，女生們可以拍照打卡分享綠色生活的輕盈寫照。今個夏天，就跟閏蜜至愛一起品嚐清新下午茶，一起度過別緻優雅的綠色假日。

Flame at Towngas Avenue x Green Monday 清新下午茶

供應日期：即日起至2020年6月30日

時間：下午2時至5 時(最後落單時間下午4時)

價錢：HK$368／2位; HK$198／1位*

*2020年5月31日或之前享用可獲85折優惠

*另設加一服務費，請預先電話23672713訂座

詳情: https://www.towngasavenue.com/tc/whats-happening/green-afternoon-tea





Flame at Towngas Avenue x Green Monday 清新下午茶

黑松露野菌多士

乳酪素樂樂雞

香草新豬肉酥盒

綠茶忌廉芝士草莓撻

未來牛肉雜菜巻

純素雙重朱古力鬆餅

法式雙重甜心泡芙

雜莓冰粉

馬卡龍

奉送接骨木花桑椹茶

關於Flame at Towngas Avenue

餐廳坐擁維港廣闊海景，顧客可以近距離欣賞西九和中環的迷人日落景致，絕對是平日品嚐美食及下班後「歡樂時光」的好去處。

九龍尖沙咀中港城第1座平台1號

電話：2367 2713

網址: www.towngasavenue.com

Facebook:www.facebook.com/TowngasAvenue

(資料由客戶提供)