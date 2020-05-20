Moderna新冠疫苗「喜訊」被揭3大疑點 開心太早

▲ 美國生物科技公司Moderna的新型冠狀病毒疫苖研究結果，疑點重重，受到專家很多質疑。（資料圖片）

美國生物科技公司Moderna（美：MRNA）聲稱其新型冠狀病毒疫苗結果正面，股價一度急升，公司順勢配股。惟外界進一步審視「喜訊」，卻發現疑點重重，公布的數據殘缺不全，又拒絕提供更多數據。質疑聲衝散市場對疫苗快將面世的樂觀情緒，美股結束3日升勢，道指收市挫近400點。

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疑點1：數據不全

Moderna宣稱有正面結果，但專門報道醫學消息的Stat News引述疫苗專家指，專家只公布45個個案中的8個，大部分個案結果秘而不宣，仍然是謎。

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疑點2：拒絕回應

研究結果受質疑，惟Moderna的研究夥伴，美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Disease，NIAID）卻拒絕回應查詢，反應耐人尋味，一般而言，若出現成功結果，機構都十分樂意大肆宣揚。

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疑點3：實驗進程未知

外界高度關注Moderna製造的疫苗功效，與新冠肺炎康復者的自身抗體，是否可以相提並論，但至今無從判斷。Moderna僅稱相關資料會在NIAID的期刊論著刊登。

惟約翰斯‧霍普金斯大學（Johns Hopkins University）疫苗專家 Anna Durbin對Moderna做法感困惑，指公司聲明中所講進行中研究的結果，完全未曾發表過。

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責任編輯：林建忠

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