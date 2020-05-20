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【中概股】渾水︰「跟誰學」下場就是瑞幸咖啡　將披露更多證據

金融經濟 12:14 2020/05/20

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【中概股】渾水︰「跟誰學」下場就是瑞幸咖啡　將披露更多證據

中概教育股「跟誰學」（美：GSX）遭沽空機構渾水研究（MuddyWaters Research）狙擊後，回應指渾水的數據來源混亂，且充滿對公司業務的無知，表示譴責。渾水表示，將繼續披露更多證據，又指跟學誰的下場就是瑞幸咖啡（Luckin Coffee，美：LK）。

跟誰學收報33.88美元，升3.2%。

渾水於Twitter連發2文回應，指跟誰學聲稱渾水不了解其業務模式，但無法成為其欺詐行為藉口，將繼續披露更多證據，作出進一步詳細解釋。

另外，渾水稱欣賞跟誰學董事長陳向東敢於回應，但稱跟學誰的存在就是為了燒光投資者的錢，建議陳向東保留好個人現金，因為跟學誰的下場就是瑞幸咖啡。

渾水的報告表示，跟誰學營收中至少有80%是假的，很可能超過90%。此外，渾水研究說，一名跟誰學的前經理也證實了這項分析，並解釋了跟誰學廣泛的bot（機器人）營運的各種細節。渾水認為，跟誰學是一家大規模虧損的企業。

【中概股】一中概股六遭沽空狙擊　渾水質疑「跟誰學」8成用戶是Bot

【瑞幸造假】瑞幸咖啡爭取今日復牌　不理納斯達克除牌要求

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責任編輯︰梁浩碩

美股 瑞幸咖啡（美：LK） 沽空 教育股 中國概念股

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