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新冠肺炎誘發川崎症原因未明 英國1500間小學拒6月復課

環球社會熱點 12:00 2020/05/20

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在英國，原定於6月1日讓小學復課，但有1500間表示不會考慮相關安排。

本港周三（19日）也有一名患川崎症（Kawasaki disease）的兒童，檢測後發現有武漢肺炎病毒抗體；歐美早前出現多宗兒童因感染新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）而併發川崎症的死亡病例，兩種病症的關聯原因未明，叫家長人心惶惶。隨著歐洲各地解封，復課在即，在英國，原定於6月1日讓小學復課，但有1500間表示不會考慮相關安排。

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）在5月上旬宣布英國解封計劃，原定於6月1日率先讓小學復課，惟學校需符合相關衛生防疫指引，且復課非強制，家長有權選擇不讓孩子回校。

《衛報》報道，當地有多達18個地方政府表示，不會強迫該地區的小學遵守此計劃。隨著有更多地方政府附和，認為復課或增加病毒傳播的風險，亦跟英國教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）會面商討。

首相府表示，復課是以協商方式進行（ “in a consultative way” ），非強制措施，學校不遵守計劃亦不需罰款。

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想6月1日成功解封，英國首席科學顧問麥蓮（Dame Angela McLean ）指，需要有效追踪和隔離新增個案的軟件，並要滿足其餘5項條件才可順利解封，包括：

1.確保英國國民保健署（NHS）有足夠能力和空間應付患者

2.持續下降的死亡率

3.數據顯示感染確診率已下降至可控範圍

4.確保檢測試劑和口罩供應充足，以應付解封後的龐大需求

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記者：葉芷樺

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