【中美角力】美媒拆解中國4招 化解世衛大會各國圍攻

▲ 【新冠肺炎疫情中美角力】美媒拆解中國4招 化解世衛大會各國圍攻

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，世界衛生大會也成為國際角力場，中國跟美國為首西方陣營暗戰。本周世界衛生大會澳洲原計劃提案，調查中國全球疫情角色，惟大會結果只通過含糊方案，檢討世界衛生組織（WHO）抗疫措施。美國傳媒盤點中國使出4招，成功化解世界衛生大會多國嘗試圍攻，並稱美國總統特朗普同時切斷世衛撥款，顯得小氣。

特朗普：150萬確診是「榮譽」 美國檢測無敵嗎？

特朗普被指病態肥胖後發飆 佩洛西：無諗過佢咁玻璃心

中國在世界衛生大會可謂成功轉身，由潛在受到圍攻對象，變成支持歐盟方案通過的重要國家，甚至顯得比美國對全球抗疫更有擔當。

Business Insider盤點，中國國家主席習近平在世界衛生大會演講上，使出了以下4招：

支持調查，但抗疫成功後才做

習近平表示，中國支持在全球疫情得到控制之後，全面評估全球應對疫情工作，總結經驗，彌補不足。習近平指，要堅持以民為本、生命至上，全力搞好疫情防控是當務之急。

鑑於不少國家疫情仍在爆發，加上新冠肺炎目前並無疫苗，以至中國、德國等國即使控制住疫情，部分地區近日亦需因應再有病例而重推管制，意味中方提出的調查前提在一段時間內都難以實現。

【特朗普試藥】報告稱瘧疾藥或致命 特朗普怒批假研究

【特朗普試藥】霍士主持也震驚 「這會殺死你」

沒有提及要「獨立」調查

習近平稱，評估全球應對疫情工作，需要科學專業的態度，需要世衛組織主導，堅持客觀公正原則。

CNN指出，中方沒有提及調查要「獨立」，而「獨立」與「客觀公正」並不相同。而且在實際操作上，檢討全球抗疫不足的工作，相信也難以完全獨立於世衛組織，令美國等國嘗試將責任怪在中國身上更加困難。

德國人疫情下對中國好感增 對美國觀感轉差

加碼國際援助，重點照顧發展中國家

習近平宣佈，中國會在2年內提供20億美元國際援助，用於支持受疫情影響的國家，特別是發展中國家抗疫鬥爭以及經濟社會恢復發展。

路透社指出，20億美元相當於世衛組織去年全年項目預算，彌補特朗普凍結資助世衛組織每年約4億美元綽綽有餘。

【重新搭飛機】中國南韓再創先河 強檢疫無礙機票售罄

承諾加強援助非洲，並向全球供應疫苗

習近平宣佈，中國會建立30個中非對口醫院合作機制，加快建設非洲疾控中心總部；中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，會作為全球公共產品，推動發展中國家接觸得到並可以負擔疫苗。

相比之下，美國日前拒絕世衛組織提出，讓不發達國家繞過專利使用新冠肺炎疫苗。美國近日亦捲入了投資法國藥廠開發疫苗，應否首先拿到疫苗的爭議，事件在法國引起公憤。

「美國先獲疫苗」惹公憤 法國馬克龍出手藥廠改口

Business Insider稱，中國在國際舞台上靈活地行動，展示慷慨，而特朗普拒絕在世界衛生大會上發言，並切斷資助世衛組織，顯得心胸狹窄和不願擔當（small-minded and reluctant to lead），令中國更容易在這場角力中宣佈勝利。

紐約窮人多死15倍 黑人拉丁裔重災

牛津疫苗料9月面世 生產1億劑供應全球

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯：方圓之