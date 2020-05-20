【新冠肺炎】巴西總統追隨特朗普　推廣瘧疾藥抗新冠病毒　

巴西疫情嚴峻，新冠肺炎病毒感染案例已經全球第四高，僅次於美國、俄羅斯、西班牙，累計確診人數高達27萬人。巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）本周二（19日）稱，巴西衛生部將於周三（20日）發布新指南，進一步推廣抗瘧疾藥物氯喹（chloroquine）治療新冠病毒患者。

博爾索納羅稱，自己還為93歲的母親準備了一盒氯喹，以備不時之需，並指美國總統特朗普（Donald Trump）也在服用。本周一（18日）特朗歐曾自爆稱正在服食羥氯喹（hydroxychloroquine）防範新冠病毒，特朗普一直視羥氯喹為抗疫神藥，惟該藥對新冠肺炎療效成疑，並且FDA稱服用該藥或會對心臟造成一定負擔。

自新冠疫情爆發後，博爾索納羅一直低估疫情，並視新冠肺炎為一場「小流感」（little flu）。據外媒報導，巴西衛生部長泰奇（Nelson Teich）上周六（16日）宣布辭職，上任不足一個月的泰奇並未公開辭職原因，有報道指，泰奇是因與博爾索納羅在抗疫上有分歧，遂決定辭職。

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