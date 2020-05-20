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【WVR染藍】恒指公司：3家W股基本達標　8月季檢視乎計分

金融經濟 11:36 2020/05/20

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恒指公司指，三家W股初步都達恒指基本選股要求。

恒指公司周一公布，接納同股不同權（WVR）、第二上市的大中華公司在恒指、國指選股範圍。恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄出席電台節目指，以現時數據，3家同股不同權股份（W股）都符合基本納入要求，但最終能否納入要視乎未來數月表現和8月季檢計分機制。

雖然阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 、小米 （01810） 三家W股在6月底都未上市滿24個月，黃偉雄指，恒指有快速納入機制，若市值為港股市場首5位，最快香港上市3個月就可納入，市值在25名以內，18個月或更短時間，就能納入。

黃偉雄稱，同股不同權公司市值較大，投資者擔心對恒指影響太大，恒指公司採取審慎態度，即使大部分諮詢回應同意納入，也有約半回應認同應有限制，所以設定每家W股權重上限為5%，較其他股份10%為低。

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